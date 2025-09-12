Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі вже отримав 67 млн грн інвестицій, до весни 2026 року очікують ще 310 млн

Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі продовжує розвиток. На сьогодні в парк інвестовано близько 67 млн грн, а до весни 2026 року планується ще близько 310 млн грн.

Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

Про Innovation Forpost у Дніпрі

Зазначається, що загальні інвестиції в інженерно-транспортну інфраструктуру парку оцінюють у приблизно 1,3 млрд грн.

"Очікувані приватні інвестиції у створення виробництв – близько 6 млрд грн", – повідомили нам.

Назви компаній, які розмістять виробництва, поки не розголошують, перші угоди очікуються вже в жовтні.

Як повідомляє Кисилевський, керуюча компанія індустріального парку Innovation Forpost завершує реконструкцію двох промислових будівель загальною площею 3 500 кв. м. Наразі тривають переговори з двома потенційними резидентами, які планують розмістити у них свої виробництва. Обидва підприємства спеціалізуються на харчовій промисловості.

Також триває розбудова інфраструктури індустріального парку. Вже збудовано тимчасову підстанцію на 100 кВт та йде будівництво підстанції потужністю 16,5 МВт. Для придбання та введення в експлуатацію об’єкта уряд виділив 150 млн грн на умовах співфінансування. Ще 150 млн грн міськрада Дніпра, яка виступає ініціатором створення індустріального парку, планує залучити через місцеве внутрішнє запозичення, наголошує він.

Крім того, проєкт розвитку промислової інфраструктури передбачає:

будівництво 4,65 км внутрішніх доріг та проїздів;

2,34 км водогону, дощової та побутової каналізації, внутрішньомайданчикових електромереж;

благоустрій території.

Innovation Forpost займає площу 49,5 га, розподілену на 35 земельних ділянок промислового призначення, що дозволяє інвесторам обрати ділянку відповідного розміру для свого виробництва.

"Переконаний, що це перші кроки до розбудови одного з найпотужніших парків для промисловості. Вільні місця є, першим резидентам буде забезпечено максимальне сприяння", – підсумував Киселевський.

Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі зареєстровано у 2018 році. У грудні 2024 року Мінекономіки повідомило про виділення понад 1,13 млрд грн на розвиток індустріальних парків, зокрема на Innovation Forpost – 150 млн грн.