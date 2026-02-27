Инициатива на €2,5 млн: Kernel поможет общинам построить солнечные электростанции

Четыре общины – Хмелевская, Сынивская, Талалаевская и Прилуцкая (Сумская и Черниговская области) – первыми получат средства на строительство собственных солнечных электростанций. Таковы результаты первой волны обучения и питчинга энергетических проектов в рамках программы "Энергетическая устойчивость и независимость общин", которую реализуют ОО "Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего" и благотворительный фонд "Вместе с Кернелом".

Как пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Kernel.

4,6 МВт для социальной инфраструктуры

Программа является частью инициативы "Энергия солнца для общин" с общим ориентировочным бюджетом 2,5 млн евро. Она предусматривает обучение представителей общин, подготовку и защиту энергопроектов и последующую установку СЭС общей мощностью более 4,6 МВт.

Планируется обеспечить стабильным и экологическим электропитанием 55 социальных объектов в разных регионах Украины: 24 школы, 22 медицинских учреждения, четыре детских сада и пять других критически важных учреждений, в частности ЦНАПы и гериатрические пансионаты.

Для реализации проектов БФ "Вместе с Кернелом" привлекает софинансирование от международных доноров, правительств европейских стран, партнеров из США и банковских учреждений.

От обучения до запуска СЭС

Перед стартом финансирования общины прошли трехмесячную подготовку. Представители 11 прифронтовых общин учились формировать энергобалансы, моделировать работу водоканалов и разрабатывать муниципальные энергетические планы.

Как отметила руководитель КСО Kernel и директор БФ "Вместе с Кернелом" Лилия Марачканец, собственная генерация кардинально меняет экономику местного самоуправления.

"Энергетическая независимость – это не только безопасность, это возможность. Возможность экономить ресурсы, инвестировать в школы, садики, больницы; возможность высвобождать бюджет и направлять его в развитие", – подчеркнула она.

Проекты оценивало жюри с участием представителей ключевых международных и украинских институций: ПРООН (UNDP), UNICEF, GIZ, Госэнергоэффективности, Фонда декарбонизации Украины и профильных энергетических ассоциаций. Организаторы отмечают, что другие общества также получат экспертную поддержку для привлечения финансирования и реализации своих инициатив.

Участники и жюри питчинга энергопроектов программы "Энергетическая устойчивость и независимость общин". Фото: прессслужба Kernel

О БФ " Вместе с Кернелом " и КШГУ

Благотворительный фонд "Вместе с Кернелом" – социальная инициатива компании, которая с 2013 года инвестировала 1,47 млрд грн в развитие 190 общин в 12 областях Украины. Миссия фонда – помогать общинам становиться сильнее из-за инвестиций в людей, инфраструктуры и знаний.

Киевская школа государственного управления им. Нижнего (КШГУ) – образовательная платформа, которая готовит новую генерацию лидеров для государственного управления и местного самоуправления.