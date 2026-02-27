Запланована подія 2

Ініціатива на €2,5 млн: Kernel допоможе громадам побудувати сонячні електростанції

Керівниця КСВ Kernel та директорка БФ "Разом з Кернел" Лілія Марачканець

Чотири громади – Хмелівська, Синівська, Талалаївська та Прилуцька (Сумська та Чернігівська області) – першими отримають кошти на будівництво власних сонячних електростанцій. Такі результати першої хвилі навчання та пітчингу енергетичних проєктів у межах програми "Енергетична стійкість та незалежність громад", яку реалізують ГО "Київська школа державного управління ім. Сергія Нижного" та благодійний фонд "Разом з Кернел".

Як пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Kernel.

4,6 МВт для соціальної інфраструктури

Програма є частиною ініціативи "Енергія сонця для громад" із загальним орієнтовним бюджетом 2,5 млн євро. Вона передбачає навчання представників громад, підготовку та захист енергопроєктів і подальше встановлення СЕС загальною потужністю понад 4,6 МВт.

Планується забезпечити стабільним та екологічним електроживленням 55 соціальних об’єктів у різних регіонах України: 24 школи, 22 медичні заклади, чотири дитячі садки та п'ять інших критично важливих установ, зокрема ЦНАПи й геріатричні пансіонати.

Для реалізації проєктів БФ "Разом з Кернел" залучає співфінансування від міжнародних донорів, урядів європейських країн, партнерів зі США та банківських установ.

Від навчання до запуску СЕС

Перед стартом фінансування громади пройшли тримісячну підготовку. Представники 11 прифронтових громад навчалися формувати енергобаланси, моделювати роботу водоканалів і розробляти муніципальні енергетичні плани.

Як зазначила керівниця КСВ Kernel та директорка БФ "Разом з Кернел" Лілія Марачканець, власна генерація кардинально змінює економіку місцевого самоврядування.

"Енергетична незалежність – це не тільки безпека, це можливість. Можливість економити ресурси, інвестувати в школи, садочки, лікарні; можливість вивільняти бюджет і спрямовувати його в розвиток", – наголосила вона.

Проєкти оцінювало журі за участі представників ключових міжнародних та українських інституцій: ПРООН (UNDP), UNICEF, GIZ, Держенергоефективності, Фонду декарбонізації України та профільних енергетичних асоціацій. Організатори зазначають, що інші громади також отримають експертну підтримку для залучення фінансування та реалізації своїх ініціатив.

Учасники та журі пітчингу енергопроєктів програми "Енергетична стійкість та незалежність громад". Фото: пресслужба Kernel

Про БФ "Разом з Кернел" та КШДУ

Благодійний фонд "Разом з Кернел" – соціальна ініціатива компанії, яка з 2013 року інвестувала 1,47 млрд грн у розвиток 190 громад у 12 областях України. Місія фонду – допомагати громадам ставати сильнішими через інвестиції в людей, інфраструктуру та знання.

Київська школа державного управління ім. С. Нижного (КШДУ) – освітня платформа, що готує нову генерацію лідерів для державного управління та місцевого самоврядування.

Автор:
Ольга Опенько