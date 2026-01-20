Иностранцы в Украине: что нужно для пересечения границы и когда могут отказать

Иностранцам и лицам без гражданства не всегда разрешают въезд в Украину. Причины отказа могут включать в себя отсутствие документов, угрозы безопасности или нарушение правил пересечения границы.

Запрет на въезд в Украину

"Чтобы попасть в нашу страну, они должны соблюдать правила пограничного контроля, а также миграционного законодательства, нарушение которых может привести к отказу во въезде или даже запрете на него сроком от трех до десяти лет. Министерство юстиции Украины вместе с Координационным центром по оказанию бесплатной юридической помощи предоставляет разъяснение по этому вопросу", - идет речь в сообщении.

Разрешение на въезд предоставляется органами Государственной пограничной службы Украины при соблюдении следующих требований:

Наличие действительного паспортного документа. Отсутствие запрета на въезд, установленного уполномоченным государственным органом Украины. Въездная виза, если иное не предусмотрено законодательством Украины. Подтверждение цели планируемого пребывания в стране. Достаточное финансовое обеспечение на период пребывания и для возвращения в страну происхождения или транзита в третье государство. Для граждан государств из соответствующего перечня Кабмина и лиц без гражданства постоянно проживающих в таких государствах допускается обеспечение финансовых потребностей законным способом на территории Украины. Соблюдение установленных сроков пребывания территории Украины.

Основания для отказа во въезде в Украину

Если иностранец или лицо без гражданства не соблюдает хотя бы одно из установленных условий пересечения границы, ему может быть отказано во въезде. В частности, отказ выдается в следующих случаях:

Из соображений национальной безопасности – для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или для борьбы с организованной преступностью.

Для здравоохранения и прав граждан с целью защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в стране.

При подаче ложных или поддельных документов.

При недействительных или поддельных паспортах и визах, а также если документы повреждены, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу.

За нарушение правил пересечения границы, таможенных или санитарных норм или невыполнение законных требований контрольных органов на границе.

При наличии невыполненных решений суда или органов власти, а также невыполненных имущественных обязательств на территории Украины.

В случае нарушения правил пересечения временно оккупированных территорий – незаконный въезд на ТОТ или выезд из них вне контрольных пунктов.

