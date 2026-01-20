Запланована подія 2

Иностранцы в Украине: что нужно для пересечения границы и когда могут отказать

пересечение границы
Иностранцам объяснили основные причины отказа в пересечении границы / Минюст Украины

Иностранцам и лицам без гражданства не всегда разрешают въезд в Украину. Причины отказа могут включать в себя отсутствие документов, угрозы безопасности или нарушение правил пересечения границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Запрет на въезд в Украину

"Чтобы попасть в нашу страну, они должны соблюдать правила пограничного контроля, а также миграционного законодательства, нарушение которых может привести к отказу во въезде или даже запрете на него сроком от трех до десяти лет. Министерство юстиции Украины вместе с Координационным центром по оказанию бесплатной юридической помощи предоставляет разъяснение по этому вопросу", - идет речь в сообщении.

Разрешение на въезд предоставляется органами Государственной пограничной службы Украины при соблюдении следующих требований:

  1. Наличие действительного паспортного документа.
  2. Отсутствие запрета на въезд, установленного уполномоченным государственным органом Украины.
  3. Въездная виза, если иное не предусмотрено законодательством Украины.
  4. Подтверждение цели планируемого пребывания в стране.
  5. Достаточное финансовое обеспечение на период пребывания и для возвращения в страну происхождения или транзита в третье государство. Для граждан государств из соответствующего перечня Кабмина и лиц без гражданства постоянно проживающих в таких государствах допускается обеспечение финансовых потребностей законным способом на территории Украины.
  6. Соблюдение установленных сроков пребывания территории Украины.

Основания для отказа во въезде в Украину

Если иностранец или лицо без гражданства не соблюдает хотя бы одно из установленных условий пересечения границы, ему может быть отказано во въезде. В частности, отказ выдается в следующих случаях:

  • Из соображений национальной безопасности – для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или для борьбы с организованной преступностью.
  • Для здравоохранения и прав граждан с целью защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в стране.
  • При подаче ложных или поддельных документов.
  • При недействительных или поддельных паспортах и визах, а также если документы повреждены, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу.
  • За нарушение правил пересечения границы, таможенных или санитарных норм или невыполнение законных требований контрольных органов на границе.
  • При наличии невыполненных решений суда или органов власти, а также невыполненных имущественных обязательств на территории Украины.
  • В случае нарушения правил пересечения временно оккупированных территорий – незаконный въезд на ТОТ или выезд из них вне контрольных пунктов.

Напомним, на пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе идет масштабная реконструкция в рамках модернизации пограничной инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько