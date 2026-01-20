Іноземці в Україні: що потрібно для перетину кордону та коли можуть відмовити

Іноземцям та особам без громадянства не завжди дозволяють в’їзд до України. Причини відмови можуть включати відсутність документів, загрози безпеці або порушення правил перетину кордону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Заборона на в’їзд до України

"Щоб потрапити до нашої країни, вони мають дотримуватись правил прикордонного контролю, а також міграційного законодавства, порушення яких може призвести до відмови у в’їзді або навіть заборони на нього строком від трьох до десяти років. Міністерство юстиції України разом із Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги надає роз’яснення щодо цього питання", - йдеться в повідомлення.

Дозвіл на в’їзд надається органами Державної прикордонної служби України за умови дотримання таких вимог:

Наявність дійсного паспортного документа. Відсутність заборони на в’їзд, встановленої уповноваженим державним органом України. В’їзна віза, якщо інше не передбачено законодавством України. Підтвердження мети запланованого перебування в країні. Достатнє фінансове забезпечення на період перебування та для повернення до країни походження або транзиту до третьої держави. Для громадян держав із відповідного переліку Кабміну та осіб без громадянства, що постійно проживають у таких державах, допускається забезпечення фінансових потреб законним способом на території України. Дотримання встановлених строків перебування на території України.

Підстави для відмови у в’їзді до України

Якщо іноземець або особа без громадянства не дотримується хоча б однієї з встановлених умов перетину кордону, їй може бути відмовлено у в’їзді. Зокрема, відмова видається у таких випадках:

З міркувань національної безпеки - для запобігання протиправним діям, що загрожують життєво важливим інтересам держави, або для боротьби з організованою злочинністю.

Для охорони здоров’я та прав громадян - з метою захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в країні.

У разі подання неправдивих або підроблених документів.

При недійсних або підроблених паспортах та візах, а також якщо документи пошкоджені, не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі.

За порушення правил перетину кордону, митних чи санітарних норм або невиконання законних вимог контрольних органів на кордоні.

При наявності невиконаних рішень суду чи органів влади, а також невиконаних майнових зобов’язань на території України.

У разі порушення правил перетину тимчасово окупованих територій - незаконний в’їзд на ТОТ або виїзд з них поза контрольними пунктами.

