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Иностранным военным в Силах обороны изменили правила оформления вида: детали

ссу, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Иностранным гражданам, которые проходят службу в Силах обороны Украины, упростили процедуру получения вида на жительство. В частности, для них отменена часть требований по подтверждению места жительства и медицинского страхования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба МИнобороны.

Правила для иностранных военных

Министерство обороны Украины разъяснило порядок оформления вида на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или планирующих проходить военную службу в составе Сил обороны Украины.

С 10 мая 2026 года в Украине действует обновленный миграционный порядок для иностранных военнослужащих, введенный во исполнение Закона №4730-IX от 17 декабря 2025 года и постановления Кабинета Министров Украины №573 от 6 мая 2026 года.

Кто имеет право получить удостоверение

Вид на временное проживание (код категории "04/19") могут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт на прохождение военной службы в составе:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Государственная специальная служба транспорта.

Иностранные военнослужащие, уже проходящие службу, должны обратиться для оформления документа в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона — до 10 ноября 2026 года.

На какой срок выдают удостоверение

Документ оформляется на весь срок действия контракта о прохождении военной службы, а также еще на шесть месяцев после его прекращения или расторжения.

Этот дополнительный период позволяет иностранным военным после завершения службы решить социальные, правовые и бытовые вопросы или организовать безопасный выезд из Украины.

В течение всего срока действия удостоверения лицо считается находящимся на территории Украины на законных основаниях.

Какие документы нужны для оформления

Для получения удостоверения иностранный военнослужащий должен подать в подразделение Государственной миграционной службы или уполномоченного субъекта следующие документы:

  • военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) - оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
  • контракт о прохождении военной службы - оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
  • обязательство воинской части уведомить ДМС о досрочном прекращении или расторжении контракта.

Оригиналы документов возвращают владельцу. Копия удостоверяется работником ДМС или уполномоченным субъектом с соответствующей отметкой.

При обмене вида после окончания срока его действия иностранцы категории "04/19" освобождаются от необходимости подавать полис медицинского страхования.

Фото 2 — Иностранным военным в Силах обороны изменили правила оформления вида: детали
Фото: Минобороны

Какие требования упростили

Новый порядок предусматривает ряд упрощений для иностранных военнослужащих.

В частности:

  • не проводится проверка адреса места жительства в Украине при оформлении вида на временное или постоянное проживание;
  • адрес проживания за границей можно указывать без документального подтверждения при подаче документов на иммиграцию;
  • в определенных законом случаях разрешено подавать просроченный паспортный документ или подлежащий обмену.

Эти изменения должны уменьшить количество бюрократических процедур для иностранцев, участвующих в защите Украины.

Что дает вид на жительство

Вид на временное проживание подтверждает законность пребывания иностранца в Украине и позволяет пользоваться государственными и финансовыми услугами.

В частности, документ разрешает:

  • открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;
  • получать нотариальные и медицинские услуги;
  • оформлять документы в государственных учреждениях;
  • подтверждать законность пребывания в ходе административных процедур.

До введения нового порядка иностранным военнослужащим приходилось решать миграционные вопросы параллельно с выполнением служебных задач.

Куда обращаться для оформления

Для получения удостоверения необходимо обратиться к:

  • подразделения Государственной миграционной службы Украины;
  • государственного предприятия "Документ";
  • Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) – в случаях, предусмотренных законодательством.

Напомним, "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus. Отечественная компания подписала Меморандум о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере сложных систем вооружения MBDA, договорившись о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.

Автор:
Ольга Опенько