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Иностранным военным в Силах обороны изменили правила оформления вида: детали
Иностранным гражданам, которые проходят службу в Силах обороны Украины, упростили процедуру получения вида на жительство. В частности, для них отменена часть требований по подтверждению места жительства и медицинского страхования.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба МИнобороны.
Правила для иностранных военных
Министерство обороны Украины разъяснило порядок оформления вида на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или планирующих проходить военную службу в составе Сил обороны Украины.
С 10 мая 2026 года в Украине действует обновленный миграционный порядок для иностранных военнослужащих, введенный во исполнение Закона №4730-IX от 17 декабря 2025 года и постановления Кабинета Министров Украины №573 от 6 мая 2026 года.
Кто имеет право получить удостоверение
Вид на временное проживание (код категории "04/19") могут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт на прохождение военной службы в составе:
- Вооруженных сил Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Государственная специальная служба транспорта.
Иностранные военнослужащие, уже проходящие службу, должны обратиться для оформления документа в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона — до 10 ноября 2026 года.
На какой срок выдают удостоверение
Документ оформляется на весь срок действия контракта о прохождении военной службы, а также еще на шесть месяцев после его прекращения или расторжения.
Этот дополнительный период позволяет иностранным военным после завершения службы решить социальные, правовые и бытовые вопросы или организовать безопасный выезд из Украины.
В течение всего срока действия удостоверения лицо считается находящимся на территории Украины на законных основаниях.
Какие документы нужны для оформления
Для получения удостоверения иностранный военнослужащий должен подать в подразделение Государственной миграционной службы или уполномоченного субъекта следующие документы:
- военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) - оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
- контракт о прохождении военной службы - оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
- обязательство воинской части уведомить ДМС о досрочном прекращении или расторжении контракта.
Оригиналы документов возвращают владельцу. Копия удостоверяется работником ДМС или уполномоченным субъектом с соответствующей отметкой.
При обмене вида после окончания срока его действия иностранцы категории "04/19" освобождаются от необходимости подавать полис медицинского страхования.
Какие требования упростили
Новый порядок предусматривает ряд упрощений для иностранных военнослужащих.
В частности:
- не проводится проверка адреса места жительства в Украине при оформлении вида на временное или постоянное проживание;
- адрес проживания за границей можно указывать без документального подтверждения при подаче документов на иммиграцию;
- в определенных законом случаях разрешено подавать просроченный паспортный документ или подлежащий обмену.
Эти изменения должны уменьшить количество бюрократических процедур для иностранцев, участвующих в защите Украины.
Что дает вид на жительство
Вид на временное проживание подтверждает законность пребывания иностранца в Украине и позволяет пользоваться государственными и финансовыми услугами.
В частности, документ разрешает:
- открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;
- получать нотариальные и медицинские услуги;
- оформлять документы в государственных учреждениях;
- подтверждать законность пребывания в ходе административных процедур.
До введения нового порядка иностранным военнослужащим приходилось решать миграционные вопросы параллельно с выполнением служебных задач.
Куда обращаться для оформления
Для получения удостоверения необходимо обратиться к:
- подразделения Государственной миграционной службы Украины;
- государственного предприятия "Документ";
- Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) – в случаях, предусмотренных законодательством.
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