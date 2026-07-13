Іноземним військовим у Силах оборони змінили правила оформлення посвідки: деталі

Іноземним громадянам, які проходять службу у Силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Зокрема, для них скасували частину вимог щодо підтвердження місця проживання та медичного страхування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба МІноборони.

Правила для іноземних військових

Міністерство оборони України роз’яснило порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять або планують проходити військову службу у складі Сил оборони України.

З 10 травня 2026 року в Україні діє оновлений міграційний порядок для іноземних військовослужбовців, запроваджений на виконання Закону України №4730-IX від 17 грудня 2025 року та постанови Кабінету Міністрів України №573 від 6 травня 2026 року.

Хто має право отримати посвідку

Посвідку на тимчасове проживання (код категорії "04/19") можуть оформити іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт на проходження військової служби у складі:

Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Іноземні військовослужбовці, які вже проходять службу, мають звернутися для оформлення документа протягом шести місяців із дня набрання чинності законом — до 10 листопада 2026 року.

На який термін видають посвідку

Документ оформлюють на весь строк дії контракту про проходження військової служби, а також ще на шість місяців після його припинення або розірвання.

Цей додатковий період дозволяє іноземним військовим після завершення служби вирішити соціальні, правові та побутові питання або організувати безпечний виїзд з України.

Протягом усього строку дії посвідки особа вважається такою, що перебуває на території України на законних підставах.

Які документи потрібні для оформлення

Для отримання посвідки іноземний військовослужбовець має подати до підрозділу Державної міграційної служби або уповноваженого суб’єкта такі документи:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;

контракт про проходження військової служби — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;

зобов’язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення або розірвання контракту.

Оригінали документів повертають власнику. Копії засвідчує працівник ДМС або уповноваженого суб’єкта з відповідною відміткою.

Під час обміну посвідки після завершення строку її дії іноземці категорії "04/19" звільняються від необхідності подавати поліс медичного страхування.

Фото: Міноборони

Які вимоги спростили

Новий порядок передбачає низку спрощень для іноземних військовослужбовців.

Зокрема:

не проводиться перевірка адреси місця проживання в Україні під час оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання;

адресу проживання за кордоном можна зазначати без документального підтвердження під час подання документів на імміграцію;

у визначених законом випадках дозволено подавати прострочений паспортний документ або такий, що підлягає обміну.

Ці зміни мають зменшити кількість бюрократичних процедур для іноземців, які беруть участь у захисті України.

Що дає посвідка на проживання

Посвідка на тимчасове проживання підтверджує законність перебування іноземця в Україні та дає можливість користуватися державними й фінансовими послугами.

Зокрема, документ дозволяє:

відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами;

отримувати нотаріальні й медичні послуги;

оформлювати документи в державних установах;

підтверджувати законність перебування під час адміністративних процедур.

До запровадження нового порядку іноземним військовослужбовцям доводилося вирішувати міграційні питання паралельно з виконанням службових завдань.

Куди звертатися для оформлення

Для отримання посвідки необхідно звернутися до:

підрозділу Державної міграційної служби України;

державного підприємства "Документ";

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) - у випадках, передбачених законодавством.

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