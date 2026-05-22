- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Институт возле центра Львова выставили на продажу: какая стартовая цена
Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) объявило о проведении электронного аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Львовский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Стартовая стоимость объекта составляет 16,5 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, соответствующий лот был официально опубликован в системе Prozorro.Продажи.
Локация возле центра
Главный актив предприятия обладает высокой инвестиционной привлекательностью благодаря своему расположению.
Основное здание института находится во Львове по адресу: проспект Вячеслава Чорновола, 4, непосредственно граничащий с центральной частью города. Указанный район активно развивается, а коммерческая недвижимость пользуется стабильным спросом среди девелоперов и бизнеса.
Помещения объекта полностью обеспечены базовой инфраструктурой: подключены электроснабжение, центральный водопровод и канализация. Газоснабжение к зданию подведено частично.
Что входит в состав лота
В состав имущественного комплекса входят также права использования нескольких земельных участков во Львове и Дрогобыче.
В частности, речь идет о области площадью 0,1906 га на проспекте Чорновила во Львове, который находится в совместном пользовании с Главным управлением статистики во Львовской области. На этой территории расположены также объекты недвижимости других владельцев.
Еще два участка расположены в Дрогобыче – на улицах Сагайдачного и 22 Января. Кроме этого, в комплекс входит незарегистрированный земельный участок на ул. Уманской во Львове площадью 0,1372 га, где также есть недвижимость других владельцев.
Вместе с имуществом новый собственник получит и финансовые обязательства предприятия. По состоянию на 31 марта 2026 кредиторская задолженность Института землеустройства составила 7,9 млн грн. Кроме того, имущество госпредприятия находится в налоговом залоге.
Когда состоится аукцион
Приватизационный аукцион запланирован на 15 июня .
- Стартовая стоимость лота составляет 16,5 млн. грн (без НДС).
- Размер гарантийного взноса для потенциальных участников торгов составляет 3,3 млн. грн. (традиционные 20% от начальной цены объекта).
Прием заявок от инвесторов, готовых принять участие в соревнованиях за львовскую коммерческую недвижимость, продлится до середины июня.
Справка
ГП "Львовский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" – государственное предприятие в сфере землеустройства, геодезии и кадастра, входившее в систему Госгеокадастра.
В 2020 году предприятие пытались реорганизовать путем присоединения к Тернопольскому институту землеустройства, однако впоследствии этот процесс был отменен.
Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.