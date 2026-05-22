Институт возле центра Львова выставили на продажу: какая стартовая цена

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) объявило о проведении электронного аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Львовский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Стартовая стоимость объекта составляет 16,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, соответствующий лот был официально опубликован в системе Prozorro.Продажи.

Локация возле центра

Главный актив предприятия обладает высокой инвестиционной привлекательностью благодаря своему расположению.

Основное здание института находится во Львове по адресу: проспект Вячеслава Чорновола, 4, непосредственно граничащий с центральной частью города. Указанный район активно развивается, а коммерческая недвижимость пользуется стабильным спросом среди девелоперов и бизнеса.

Помещения объекта полностью обеспечены базовой инфраструктурой: подключены электроснабжение, центральный водопровод и канализация. Газоснабжение к зданию подведено частично.

Что входит в состав лота

В состав имущественного комплекса входят также права использования нескольких земельных участков во Львове и Дрогобыче.

В частности, речь идет о области площадью 0,1906 га на проспекте Чорновила во Львове, который находится в совместном пользовании с Главным управлением статистики во Львовской области. На этой территории расположены также объекты недвижимости других владельцев.

Еще два участка расположены в Дрогобыче – на улицах Сагайдачного и 22 Января. Кроме этого, в комплекс входит незарегистрированный земельный участок на ул. Уманской во Львове площадью 0,1372 га, где также есть недвижимость других владельцев.

Вместе с имуществом новый собственник получит и финансовые обязательства предприятия. По состоянию на 31 марта 2026 кредиторская задолженность Института землеустройства составила 7,9 млн грн. Кроме того, имущество госпредприятия находится в налоговом залоге.

Фото: ФГИУ

Фото: ФГИУ

Когда состоится аукцион

Приватизационный аукцион запланирован на 15 июня .

Стартовая стоимость лота составляет 16,5 млн. грн (без НДС).

лота составляет (без НДС). Размер гарантийного взноса для потенциальных участников торгов составляет 3,3 млн. грн. (традиционные 20% от начальной цены объекта).

Прием заявок от инвесторов, готовых принять участие в соревнованиях за львовскую коммерческую недвижимость, продлится до середины июня.

Справка

ГП "Львовский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" – государственное предприятие в сфере землеустройства, геодезии и кадастра, входившее в систему Госгеокадастра.

В 2020 году предприятие пытались реорганизовать путем присоединения к Тернопольскому институту землеустройства, однако впоследствии этот процесс был отменен.

Фото: ФГИУ

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.