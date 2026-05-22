Інститут біля центру Львова виставили на продаж: яка стартова ціна

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) оголосило про проведення електронного аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”. Стартова вартість об’єкта становить 16,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, відповідний лот було офіційно опубліковано в системі Prozorro.Продажі.

Локація біля центру

Головний актив підприємства має високу інвестиційну привабливість завдяки своєму розташуванню.

Основна будівля інституту знаходиться у Львові за адресою: проспект В’ячеслава Чорновола, 4, що безпосередньо межує з центральною частиною міста. Зазначений район активно розвивається, а комерційна нерухомість тут користується стабільним попитом серед девелоперів та бізнесу.

Приміщення об'єкта повністю забезпечені базовою інфраструктурою: підключено електропостачання, центральний водопровід та каналізацію. Газопостачання до будівлі підведене частково.

Що входить до складу лота

До складу майнового комплексу входять також права користування кількома земельними ділянками у Львові та Дрогобичі.

Зокрема, йдеться про ділянку площею 0,1906 га на проспекті Чорновола у Львові, яка перебуває у спільному користуванні з Головним управлінням статистики у Львівській області. На цій території також розташовані об’єкти нерухомості інших власників.

Ще дві ділянки розташовані у Дрогобичі – на вулицях Сагайдачного та 22 Січня. Окрім цього, до комплексу належить незареєстрована земельна ділянка на вул. Уманській у Львові площею 0,1372 га, де також є нерухомість інших власників.

Разом із майном новий власник отримає і фінансові зобов’язання підприємства. Станом на 31 березня 2026 року кредиторська заборгованість Інституту землеустрою становила 7,9 млн грн. Крім того, майно держпідприємства перебуває у податковій заставі.

Коли відбудеться аукціон

Приватизаційний аукціон заплановано на 15 червня.

Стартова вартість лота становить 16,5 млн грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску для потенційних учасників торгів складає 3,3 млн грн (традиційні 20% від початкової ціни об'єкта).

Прийом заявок від інвесторів, готових взяти участь у змаганнях за львівську комерційну нерухомість, триватиме до середини червня.

Довідково

ДП "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" – державне підприємство у сфері землеустрою, геодезії та кадастру, яке входило до системи Держгеокадастру.

У 2020 році підприємство намагалися реорганізувати шляхом приєднання до Тернопільського інституту землеустрою, однак згодом цей процес скасували.

