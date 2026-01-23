Запланована подія 2

Intel теряет 13% стоимости из-за дефицита чипов для искусственного интеллекта

Intel
Intel не смогла оправдать ожидания рынка на 2026 год / Depositphotos

Акции Intel обвалились на 13% после обнародования слабого финансового прогноза, не оправдавшего ожиданий инвесторов. Компания пытается вернуть лидерство в сегменте персональных компьютеров с помощью новых чипов для ноутбуков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что компания Intel спровоцировала резкое падение собственных акций на 13% после обнародования квартального прогноза, который оказался значительно слабее ожиданий рынка.

Несмотря на недавний рост капитализации, технологический гигант столкнулся с неспособностью удовлетворить ажиотажный спрос на серверные процессоры, работающие в паре с графическими ускорителями искусственного интеллекта.

Финансовые показатели компании на текущий квартал демонстрируют разрыв с оценками аналитиков, поскольку ожидаемая выручка в размере до 12,7 млрд долларов и прогноз нулевой прибыли на акцию разочаровали инвесторов.

Производственная инерция и вызовы рынка ИИ

Хотя заводы Intel работают на полную мощность, специфика полупроводникового производства не позволяет мгновенно изменить типы изготавливаемых чипов в соответствии с новыми потребностями рынка.

Финансовый директор Дэвид Зинснер объяснил ситуацию опозданием в адаптации заводских линий, что заставляет клиентов искать альтернативы для обновления устаревших парков микросхем.

Стратегические трудности в условиях отраслевого кризиса

Текущие проблемы Intel подчеркивают сложность прогнозирования в отрасли, где успех продукта зависит от решений, принятых годами ранее.

Пока компания пытается вернуть лидерство в сегменте персональных компьютеров с помощью новых чипов для ноутбуков, однако этот процесс совпал с общим кризисом на рынке памяти.

Генеральный директор Лип-Бу Тан выразил разочарование невозможностью полностью удовлетворить текущий спрос, фактически оставляющий наиболее прибыльные ниши серверного рынка открытыми для конкурентов.

Напомним, после серии проблем в 2024 году, включая неудачный проект в сфере искусственного интеллекта и сокращение тысяч рабочих мест, акции Intel выросли на 84% в 2025 году, значительно опередив индекс полупроводников, что дополнительно подтверждает восстановление доверия инвесторов.

Автор:
Татьяна Бессараб