- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Intel теряет 13% стоимости из-за дефицита чипов для искусственного интеллекта
Акции Intel обвалились на 13% после обнародования слабого финансового прогноза, не оправдавшего ожиданий инвесторов. Компания пытается вернуть лидерство в сегменте персональных компьютеров с помощью новых чипов для ноутбуков.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Отмечается, что компания Intel спровоцировала резкое падение собственных акций на 13% после обнародования квартального прогноза, который оказался значительно слабее ожиданий рынка.
Несмотря на недавний рост капитализации, технологический гигант столкнулся с неспособностью удовлетворить ажиотажный спрос на серверные процессоры, работающие в паре с графическими ускорителями искусственного интеллекта.
Финансовые показатели компании на текущий квартал демонстрируют разрыв с оценками аналитиков, поскольку ожидаемая выручка в размере до 12,7 млрд долларов и прогноз нулевой прибыли на акцию разочаровали инвесторов.
Производственная инерция и вызовы рынка ИИ
Хотя заводы Intel работают на полную мощность, специфика полупроводникового производства не позволяет мгновенно изменить типы изготавливаемых чипов в соответствии с новыми потребностями рынка.
Финансовый директор Дэвид Зинснер объяснил ситуацию опозданием в адаптации заводских линий, что заставляет клиентов искать альтернативы для обновления устаревших парков микросхем.
Стратегические трудности в условиях отраслевого кризиса
Текущие проблемы Intel подчеркивают сложность прогнозирования в отрасли, где успех продукта зависит от решений, принятых годами ранее.
Пока компания пытается вернуть лидерство в сегменте персональных компьютеров с помощью новых чипов для ноутбуков, однако этот процесс совпал с общим кризисом на рынке памяти.
Генеральный директор Лип-Бу Тан выразил разочарование невозможностью полностью удовлетворить текущий спрос, фактически оставляющий наиболее прибыльные ниши серверного рынка открытыми для конкурентов.
Напомним, после серии проблем в 2024 году, включая неудачный проект в сфере искусственного интеллекта и сокращение тысяч рабочих мест, акции Intel выросли на 84% в 2025 году, значительно опередив индекс полупроводников, что дополнительно подтверждает восстановление доверия инвесторов.