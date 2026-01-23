Intel втрачає 13% вартості через дефіцит чипів для штучного інтелекту

Акції Intel обвалилися на 13% після оприлюднення слабкого фінансового прогнозу, який не виправдав очікувань інвесторів. Компанія намагається повернути лідерство у сегменті персональних комп’ютерів за допомогою нових чипів для ноутбуків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія Intel спровокувала різке падіння власних акцій на 13% після оприлюднення квартального прогнозу, який виявився значно слабшим за очікування ринку.

Попри нещодавнє зростання капіталізації, технологічний гігант зіткнувся із нездатністю задовольнити ажіотажний попит на серверні процесори, що працюють у парі з графічними прискорювачами для штучного інтелекту.

Фінансові показники компанії на поточний квартал демонструють розрив із оцінками аналітиків, оскільки очікувана виручка у розмірі до 12,7 мільярда доларів та прогноз нульового прибутку на акцію розчарували інвесторів.

Виробнича інерція та виклики ринку ШІ

Хоча заводи Intel працюють на повну потужність, специфіка напівпровідникового виробництва не дозволяє миттєво змінити типи чипів, що виготовляються, відповідно до нових потреб ринку.

Фінансовий директор Девід Зінснер пояснив ситуацію запізненням у адаптації заводських ліній, що змушує клієнтів шукати альтернативи для оновлення застарілих парків мікросхем.

Стратегічні труднощі в умовах галузевої кризи

Поточні проблеми Intel підкреслюють складність прогнозування у галузі, де успіх продукту залежить від рішень, прийнятих роками раніше.

Наразі компанія намагається повернути лідерство у сегменті персональних комп’ютерів за допомогою нових чипів для ноутбуків, проте цей процес збігся із загальною кризою на ринку пам’яті.

Генеральний директор Ліп-Бу Тан висловив розчарування неможливістю повністю задовольнити поточний попит, що фактично залишає найбільш прибуткові ніші серверного ринку відкритими для конкурентів.

Нагадаємо, після серії проблем у 2024 році, включно з невдалим проєктом у сфері штучного інтелекту та скороченням тисяч робочих місць, акції Intel зросли на 84% у 2025 році, значно випередивши індекс напівпровідників, що додатково підтверджує відновлення довіри інвесторів.