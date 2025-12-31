Интерес на Виннице, дефицит на Волыни: каким был 2025 год для рынка аренды по регионам

В 2025 году рынок аренды жилья в Украине развивался неравномерно: в части регионов предложение росло, в других сокращалось, тогда как средние цены на аренду повысились. Данные аналитиков показывают, где аренда самая дорогая, где самые низкие цены и как менялся спрос в конце года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

региональные контрасты

По данным DIM.RIA, в течение 2025 г. количество предложений на рынке аренды существенно отличалось в зависимости от области. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Волынской области, где объем предложения увеличился на 66%. В ряде регионов наблюдалось существенное сокращение количества объявлений: больше всего — в Черновицкой (-41%) и Кировоградской (-40%) областях.

Цены: лидеры и дешевые регионы

Высокие средние цены на аренду жилья в 2025 году традиционно фиксировались на западе страны. Закарпатская область сохранила лидерство со средней стоимостью аренды в 18,5 тыс. грн. Второе место в декабре заняла Львовская область – почти 14,4 тыс. грн.

Третью позицию по стоимости аренды поделили Киев, Киевская и Волынская области, где средняя цена в декабре 2025 составила 14 тыс. грн. Дешевое жилье можно было арендовать в Херсонской области — однокомнатная квартира там в среднем стоила 3 тыс. грн.

В столице ценовая ситуация оставалась контрастной: самая дорогая аренда зафиксирована в Печерском районе – около 20 тыс. грн за однокомнатную квартиру, в то время как в Деснянском районе средняя стоимость составляла 9 тыс. грн.

Спрос: рост в конце года

Интерес к аренде жилья в конце декабря 2025 года рос почти по всей стране. Наибольший рост спроса зафиксировали в Винницкой области (+48%). В то же время в некоторых регионах активность арендаторов снизилась — наиболее заметно в Сумской области (-38%). В Киеве в декабре наблюдался умеренный рост спроса на аренду – на 4%.

Напомним, эксперты сочли, какой процент заработной платы придется отдать за аренду квартиры в разных регионах Украины.