Інтерес на Вінниці, дефіцит на Волині: яким був 2025 рік для ринку оренди по регіонах

У 2025 році ринок оренди житла в Україні розвивався нерівномірно: у частині регіонів пропозиція зростала, в інших — скорочувалась, тоді як середні ціни на оренду підвищилися. Дані аналітиків показують, де оренда найдорожча, де найнижчі ціни та як змінювався попит наприкінці року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Пропозиція: регіональні контрасти

За даними DIM.RIA, протягом 2025 року кількість пропозицій на ринку оренди істотно відрізнялася залежно від області. Найбільш помітне зростання зафіксовано у Волинській області, де обсяг пропозиції збільшився на 66%. Натомість у низці регіонів спостерігалося суттєве скорочення кількості оголошень: найбільше — у Чернівецькій (-41%) та Кіровоградській (-40%) областях.

Ціни: лідери та найдешевші регіони

Найвищі середні ціни на оренду житла у 2025 році традиційно фіксувалися на заході країни. Закарпатська область зберегла лідерство з середньою вартістю оренди 18,5 тис. грн. Друге місце у грудні посіла Львівська область — майже 14,4 тис. грн.

Третю позицію за вартістю оренди поділили Київ, Київська та Волинська області, де середня ціна у грудні 2025 року становила 14 тис. грн. Найдешевше житло можна було орендувати у Херсонській області — однокімнатна квартира там у середньому коштувала 3 тис. грн.

У столиці цінова ситуація залишалася контрастною: найдорожча оренда зафіксована в Печерському районі — близько 20 тис. грн за однокімнатну квартиру, тоді як у Деснянському районі середня вартість становила 9 тис. грн.

Попит: зростання наприкінці року

Інтерес до оренди житла наприкінці грудня 2025 року зростав майже по всій країні. Найбільший приріст попиту зафіксували у Вінницькій області (+48%). Водночас у деяких регіонах активність орендарів знизилася — найбільш помітно у Сумській області (-38%). У Києві в грудні спостерігалося помірне зростання попиту на оренду — на 4%.

Нагадаємо, експерти порахували, який відсоток заробітної плати доведеться віддати за оренду квартири у різних регіонах України.