Интернет-магазин нумизматики НБУ возобновил работу после кибератаки

Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вернулся в штатный режим работы. Доступ к ресурсу был ограничен из-за кибератаки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Причиной временной недоступности сервиса стала кибератака на ИТ-системы компании-подрядчика.

Специалисты провели детальный анализ инцидента и ввели дополнительные меры по защите ресурса. В настоящее время функционал сайта полностью восстановлен.

В Нацбанке отмечают, что магазин работает в обычном формате. Точная дата и время начала последующей продажи памятных монет и другой нумизматической продукции будут сообщены впоследствии.

Кибератака на интернет-магазин НБУ

Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины с 19 февраля был недоступен по причине кибератаки на компанию-подрядчика.

По предварительной оценке, злоумышленники могли получить доступ к персональным данным пользователей сервиса – имени и фамилии, номера телефона, электронной почты и адреса доставки.

В то же время финансовая информация, в том числе реквизиты платежных карт и банковские данные, не скомпрометирована. Пользователей призвали быть внимательными к возможным фишинговым сообщениям.

Напомним, недавно НБУ представил новую памятную монету номинал 10 гривен "Дух Рождества".