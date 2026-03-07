- Категория
Интернет-магазин нумизматики НБУ возобновил работу после кибератаки
Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вернулся в штатный режим работы. Доступ к ресурсу был ограничен из-за кибератаки.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .
Причиной временной недоступности сервиса стала кибератака на ИТ-системы компании-подрядчика.
Специалисты провели детальный анализ инцидента и ввели дополнительные меры по защите ресурса. В настоящее время функционал сайта полностью восстановлен.
В Нацбанке отмечают, что магазин работает в обычном формате. Точная дата и время начала последующей продажи памятных монет и другой нумизматической продукции будут сообщены впоследствии.
Кибератака на интернет-магазин НБУ
Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины с 19 февраля был недоступен по причине кибератаки на компанию-подрядчика.
По предварительной оценке, злоумышленники могли получить доступ к персональным данным пользователей сервиса – имени и фамилии, номера телефона, электронной почты и адреса доставки.
В то же время финансовая информация, в том числе реквизиты платежных карт и банковские данные, не скомпрометирована. Пользователей призвали быть внимательными к возможным фишинговым сообщениям.
Напомним, недавно НБУ представил новую памятную монету номинал 10 гривен "Дух Рождества".