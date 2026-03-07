Інтернет-магазин нумізматики НБУ відновив роботу після кібератаки

Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України повернувся до штатного режиму роботи. Доступ до ресурсу було обмежено через кібератаку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Причиною тимчасової недоступності сервісу стала кібератака на ІТ-системи компанії-підрядника.

Фахівці провели детальний аналіз інциденту та впровадили додаткові заходи для захисту ресурсу. Наразі функціонал сайту повністю відновлено.

У Нацбанку зазначають, що магазин працює у звичному форматі. Точна дата та час початку наступного продажу пам’ятних монет та іншої нумізматичної продукції будуть повідомлені згодом.

Кібератака на інтернет-магазин НБУ

Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України з 19 лютого був недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

За попередньою оцінкою, зловмисники могли отримати доступ до персональних даних користувачів сервісу — імені та прізвища, номера телефону, електронної пошти та адреси доставки.

Водночас фінансова інформація, зокрема реквізити платіжних карток і банківські дані, не скомпрометована. Користувачів закликали бути уважними до можливих фішингових повідомлень.

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував нову пам’ятну монету номінал 10 гривень "Дух Різдва".