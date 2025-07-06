Интернет-провайдеры увеличили налоговые поступления на 50%

По итогам первых пяти месяцев 2025 года украинские интернет-провайдеры уплатили в бюджет 2,55 млрд грн налогов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Наибольший рост показал:

НДС — 1,4 млрд грн, что на 56,1% больше, чем в прошлом;

Налог на прибыль - 0,3 млрд грн (+29,4%);

НДФЛ — 0,7 млрд грн (+80,4%).

Кроме того, уровень уплаты НДС в отрасли вырос с 8,7% до 9,35%. По словам Гетманцева, это свидетельствует о постепенной детенизации рынка телеком-услуг.

Также отмечается улучшение ситуации с официальными зарплатами. В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в отрасли выросла до 17,16 тыс. грн. по сравнению с 12,02 тыс. грн.

Среди интернет-провайдеров, работавших в 2024 году на упрощенной системе налогообложения, 3 662 предприятия добровольно изменили вид экономической деятельности (КВЭД), но остались на упрощенной системе. Еще 1423 регистрации было аннулировано решением Государственной налоговой службы; при этом только 18,9% таких решений были упразднены судами в пользу плательщиков. Кроме того, 350 плательщиков самостоятельно отказались от упрощенной системы, а другие прекратили свою деятельность.

Гетманцев подчеркнул, что процесс легализации доходов в телеком-секторе уже дает результат, но значительный потенциал для дальнейшего вывода рынка из тени еще сохраняется. Наиболее дерзкие случаи уклонения от налогообложения сейчас отрабатываются Бюро экономической безопасности.

Гетманцев рассчитывает, что фискальный эффект для государственного бюджета от детенизации экономики Украины в 2025 году составит до 4 млрд долларов.