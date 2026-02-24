Инвестиции в энергонезависимость и новые форматы торговли: как изменился украинский ритейл за годы войны

Через четыре года полномасштабной войны украинский ритейл перешел от модели выживания к системному расширению. Основные трансформации затронули энергонезависимость, логистические цепи, релокацию и новые форматы торговли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

"За это время ритейл прошел путь от экстренной выживаемости до системной адаптации: от восстановления магазинов под обстрелами — до масштабных инвестиций в энергонезависимость, цифровизацию и новые форматы торговли", — отметил глава RAU Андрей Жук.

По его словам, невзирая на военные риски, украинский ритейл продемонстрировал высокую способность к адаптации. Большинство торговых сетей либо возобновили работу после повреждений и временных остановок в 2022–23 годах, либо смогли релоцировать свои магазины с оккупированных территорий в более безопасные регионы.

Финансовые показатели

Сектор розничной торговли остается одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Украине:

выручка членов RAU за I полугодие 2025 года - 936,6 млрд грн (рост на 17% к 2024 году);

налоговые вычеты за 2024 год - более 144 млрд грн;

более 110 компаний-членов RAU обеспечивают работой более 450 000 человек.

Динамика торговых точек

Несмотря на военные действия, общее количество магазинов превысило довоенные показатели. По данным ассоциации, на декабрь 2025 года работало 24 549 торговых точек в восьми основных отраслях ритейла. Речь идет о продовольственном и непродовольственном ритейле, аптечной торговле, fashion, а также продавцах техники и электроники, сети АЗК, магазинах по продаже ювелирных изделий и сегменте DIY-сетей. Для сравнения: довоенное количество торговых точек составляло 17396.

За прошлый год количество работающих заведений розничной торговли увеличилось на 2234 магазина. В то же время было закрыто почти в четыре раза меньшее количество – 683 торговых точек. Соответственно, за этот период чистый прирост составил 1551 точек.

Региональное распределение сетей

Наибольшая концентрация торговых объектов зафиксирована в следующих регионах:

Киев и область - 5911 точек;

Львовщина - 2228 точек (из которых 228 новых);

Одесщина – 1433 точки;

Харьковщина - 1254 точки.

Также динамичное развитие наблюдается в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, где открыто более 100 новых объектов.

Влияние войны на операционную деятельность

Глава ассоциации отмечает: "Потребители стали более рациональными. Растет спрос на товары повседневного потребления и доступные ценовые сегменты. Младшие поколения активнее пользуются онлайн-торговлей, а покупатели со средним и более низким уровнем дохода уделяют больше внимания цене."

Среди негативных факторов, влияющих на рынок:

кадровый дефицит из-за мобилизационных процессов и миграции;

колебания валютного курса, удорожающего критический импорт;

необходимость инвестиций в систему резервного питания для работы при отключении света;

усложненная логистика из-за разрушения инфраструктуры и постоянных обстрелов.

Сети продолжают возобновление работы в деоккупированных городах в течение нескольких дней после освобождения территорий, являющихся частью стратегии продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что ГНС обнаружила 10 торговых сетей – ритейлеров, занимающихся розничной продажей бытовой техники, электроники, одежды обуви и продуктов питания, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств. Возможное уклонение от уплаты налогов составляет не менее 1 млрд гривен.