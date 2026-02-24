Інвестицій в енергонезалежність та нові формати торгівлі: як змінився український ритейл за роки війни

За чотири роки повномасштабної війни український ритейл перейшов від моделі виживання до системного розширення. Основні трансформації торкнулися енергонезалежності, логістичних ланцюгів, релокації та нових форматів торгівлі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

"За цей час ритейл пройшов шлях від екстреного виживання до системної адаптації: від відновлення магазинів під обстрілами — до масштабних інвестицій в енергонезалежність, цифровізацію та нові формати торгівлі", — зазначив голова RAU Андрій Жук.

За його словами, попри воєнні ризики, український ритейл продемонстрував високу здатність до адаптації. Більшість торговельних мереж або відновили роботу після пошкоджень і тимчасових зупинок у 2022–23 роках, або змогли релокували свої магазини з окупованих територій до безпечніших регіонів.

Фінансові показники

Сектор роздрібної торгівлі залишається одним із найбільших платників податків та роботодавців в Україні:

виторг членів RAU за I півріччя 2025 року — 936,6 млрд грн (ріст на 17% до 2024 року);

податкові відрахування за 2024 рік — понад 144 млрд грн;

понад 110 компаній-членів RAU забезпечують роботою понад 450 000 осіб.

Динаміка торговельних точок

Попри воєнні дії, загальна кількість магазинів перевищила довоєнні показники. За даними асоціації, станом на грудень 2025 року працювало 24 549 торговельних точок у восьми основних галузях ритейлу. Мова йде про продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечну торгівлю, fashion, а також продавців техніки та електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж. Для порівняння: довоєнна кількість торговельних точок становила 17 396.

За минулий рік кількість працюючих закладів роздрібної торгівлі збільшилася на 2234 магазини. Водночас було зачинено майже вчетверо меншу кількість – 683 торговельних точок. Відповідно за цей період чистий приріст склав 1551 точок.

Регіональний розподіл мереж

Найбільша концентрація торговельних об’єктів зафіксована в таких регіонах:

Київ та область — 5911 точок;

Львівщина — 2228 точок (з яких 228 нових);

Одещина — 1433 точки;

Харківщина — 1254 точки.

Також динамічний розвиток спостерігається у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях, де відкрито понад сто нових об'єктів.

Вплив війни на операційну діяльність

Голова асоціації зазначає: "Споживачі стали більш раціональними. Зростає попит на товари повсякденного вжитку та доступні цінові сегменти. Молодші покоління активніше користуються онлайн-торгівлею, а покупці із середнім і нижчим рівнем доходу приділяють більше уваги ціні."

Серед негативних факторів, що впливають на ринок:

кадровий дефіцит через мобілізаційні процеси та міграцію;

коливання валютного курсу, що здорожує критичний імпорт;

необхідність інвестицій у системи резервного живлення для роботи під час відключень світла;

ускладнена логістика через руйнування інфраструктури та постійні обстріли.

Мережі продовжують відновлення роботи в деокупованих містах упродовж кількох днів після звільнення територій, що є частиною стратегії продовольчої безпеки країни.

