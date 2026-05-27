Инвестиции в энергонезависимость и развитие 4G-сети: Vodafone увеличила выручку и чистую прибыль

Vodafone
Vodafone Украина увеличила ARPU и продолжает инвестировать в инфраструктуру / Shutterstock

Vodafone Украина в первом квартале 2026 года продемонстрировала стабильные финансовые результаты и рост ключевых показателей, в том числе выручки и ARPU. Компания продолжает инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры, повышение энергонезависимости сети и расширение 4G-покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение компании.

Рост доходов и развитие 4G и GPON

Выручка компании выросла на 11% и достигла 7,3 млрд грн.

Рост доходов обеспечили несколько ключевых факторов, в частности:

  • рост потребления дата-услуг;
  • развитие фиксированного бизнеса;
  • увеличение поступлений от продаж оборудования и других сервисов.

Показатель OIBDA вырос на 4% и составил 3,49 млрд грн. Маржа OIBDA составила 47,8% (-2,9 п.п. по сравнению с 1 кв. 2025 г.). На результат повлиял рост затрат, в частности, расходов на электроэнергию, обеспечение энергостойкости сети, персонал и радиочастотный ресурс.

Чистая прибыль выросла на 12% и составила 778 млн грн. Рост обеспечен улучшением операционного результата и эффективным управлением долговым портфелем и процентными издержками.

Операционные показатели также демонстрируют положительную динамику: средний доход на одного пользователя (ARPU) вырос на 13% - до 145,2 грн в месяц. Абонентская база оставалась относительно стабильной, при этом растет доля контрактных подключений.

Инвестиции в развитие телеком-инфраструктуры остаются стабильными. В первом квартале 2026 года они составляли 1,55 млрд грн (–2% г/г) и были направлены на следующие направления:

  • повышение энергостойкости сети;
  • развитие и модернизацию мобильной инфраструктуры;
  • расширение 4G-покрытия;
  • развитие фиксированного Интернета на базе GPON;
  • подготовку к внедрению технологий нового поколения, включая 5G.

О Vodafone Украина

Vodafone – международная телекоммуникационная компания, работающая в Европе и Африке и обслуживающая более 360 млн клиентов в 15 странах. Компания сотрудничает с операторами в 40 странах, управляет одной из крупнейших в мире платформ Интернета вещей (более 230 млн подключений) и использует более 70 подводных кабельных систем, обеспечивающих глобальный интернет-трафик. Vodafone также развивает технологии прямой спутниковой связи с мобильными устройствами для обеспечения покрытия в отдаленных регионах. Компания декларирует цель достижения углеродной нейтральности к 2040 году.

Vodafone Украина – телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи 4G, фиксированного интернета и передачи данных. В период активного развития сетей в 2015-первом квартале 2026 года инвестиции компании в Украине составили 58,8 млрд грн. Они были направлены на развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий, в частности IoT, решений для Smart City, аналитики обширных данных, облачных сервисов и продуктов на основе искусственного интеллекта.

Число клиентов Vodafone Украина составляет 15,4 млн. С декабря 2019 года компания входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, Vodafone Украина завершила поглощение интернет-провайдера Frinet за $2 млн. Благодаря настоящему соглашению оператор получил 100% долю в компании, что позволяет ему активно развивать фиксированную связь и домашний интернет по всей стране.

Автор:
Ольга Опенько