Інвестиції в енергонезалежність і розвиток 4G-мережі: Vodafone збільшила виручку та чистий прибуток

Vodafone Україна у першому кварталі 2026 року продемонструвала стабільні фінансові результати та зростання ключових показників, зокрема виручки та ARPU. Компанія продовжує інвестувати у розвиток телеком-інфраструктури, підвищення енергонезалежності мережі та розширення 4G-покриття.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Зростання доходів і розвиток 4G та GPON

Виручка компанії зросла на 11% і досягла 7,3 млрд грн.

Зростання доходів забезпечили кілька ключових факторів, зокрема:

зростання споживання дата-послуг;

розвиток фіксованого бізнесу;

збільшення надходжень від продажу обладнання та інших сервісів.

Показник OIBDA зріс на 4% і становить 3,49 млрд грн. Маржа OIBDA склала 47,8% (–2,9 п.п. у порівнянні з 1 кв. 2025 року). На результат вплинуло зростання витрат, зокрема витрат на електроенергію, забезпечення енергостійкості мережі, персонал та радіочастотний ресурс.

Чистий прибуток зріс на 12% і становив 778 млн грн. Зростання забезпечене покращенням операційного результату та ефективним управлінням борговим портфелем і процентними витратами.

Операційні показники також демонструють позитивну динаміку: середній дохід на одного користувача (ARPU) зріс на 13% — до 145,2 грн на місяць. Абонентська база залишалася відносно стабільною, при цьому зростає частка контрактних підключень.

Інвестиції у розвиток телеком-інфраструктури залишаються стабільними. У першому кварталі 2026 року вони становили 1,55 млрд грн (–2% р/р) і були спрямовані на такі напрями:

підвищення енергостійкості мережі;

розвиток і модернізацію мобільної інфраструктури;

розширення 4G-покриття;

розвиток фіксованого інтернету на базі GPON;

підготовку до впровадження технологій нового покоління, включно з 5G.

Про Vodafone Україна

Vodafone - міжнародна телекомунікаційна компанія, що працює в Європі та Африці та обслуговує понад 360 млн клієнтів у 15 країнах. Компанія співпрацює з операторами у 40 країнах, керує однією з найбільших у світі платформ Інтернету речей (понад 230 млн підключень) і використовує понад 70 підводних кабельних систем, які забезпечують глобальний інтернет-трафік. Vodafone також розвиває технології прямого супутникового зв’язку з мобільними пристроями для забезпечення покриття у віддалених регіонах. Компанія декларує мету досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Vodafone Україна - телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв’язку 4G, фіксованого інтернету та передачі даних. У період активного розвитку мереж у 2015–першому кварталі 2026 року інвестиції компанії в Україні становили 58,8 млрд грн. Вони були спрямовані на розбудову інфраструктури та впровадження нових технологій, зокрема IoT, рішень для Smart City, аналітики великих даних, хмарних сервісів та продуктів на основі штучного інтелекту.

Кількість клієнтів Vodafone Україна становить 15,4 млн. З грудня 2019 року компанія входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, Vodafone Україна завершила поглинання інтернет-провайдера Frinet за $2 млн. Завдяки цій угоді оператор отримав 100% частку в компанії, що дозволяє йому активно розвивати фіксований зв'язок та домашній інтернет по всій країні.