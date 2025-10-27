Инвестиции в оборудование в Великобритании достигли восьмилетнего минимума

Британские производители инвестируют меньше всего в новое оборудование в отношении объемов продаж с 2017 года. В этом году компании тратят на оборудование и оборудование только 6,8% своего годового оборота по сравнению с 8,1% в 2024 году, что является самой низкой долей за последние восемь лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Инвестиции в исследования и разработки упали с 6,5% до 6,2%, в то время как затраты на персонал и обучение растут как приоритет.

"Мы находимся на критическом этапе для инвестиций, и существует подлинное ощущение срочности. Будущий бюджет должен не только защитить текущие стимулы, но и усовершенствовать их", – отметил старший экономист организации Make UK Фахин Хан.

В июне правительство Великобритании опубликовало первую за восемь лет промышленную стратегию, которая усиливает приоритеты производителей по декарбонизации и побуждает около трети предприятий к большим инвестициям. Почти 40% из 170 опрошенных компаний подтвердили, что налоговые льготы оказали значительное влияние на их инвестиционные решения.

В то же время инвестиции в Великобритании остаются ниже среднего уровня в развитых экономиках, что сдерживает рост производительности труда и объем производства на отработанный час.

Министр финансов Рейчел Ривз в прошлом году объявила об увеличении государственных инвестиций в инфраструктуру и энергетику, а 26 ноября ожидается ее следующий бюджет. Make UK призывает сохранить стимулы для бизнеса и упростить для малых фирм получение льгот на программное обеспечение, патенты и специализированное оборудование.

Добавим, что в Великобритании 200 компаний официально внедрили четырехдневную рабочую неделю для всех своих сотрудников без уменьшения заработной платы.