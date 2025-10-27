Інвестиції в обладнання у Великій Британії обвалилися до восьмирічного мінімуму

Британські виробники інвестують найменше в нове обладнання відносно обсягів продажів з 2017 року. Цього року компанії витрачають на обладнання та устаткування лише 6,8% свого річного обороту, порівняно з 8,1% у 2024 році, що є найнижчою часткою за останні вісім років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Інвестиції у дослідження та розробки впали з 6,5% до 6,2%, тоді як витрати на персонал і навчання зростають як пріоритет.

"Ми перебуваємо на критичному етапі для інвестицій, і існує справжнє відчуття терміновості. Майбутній бюджет має не лише захистити поточні стимули, а й удосконалити їх", – зазначив старший економіст організації Make UK Фахін Хан.

У червні уряд Великої Британії опублікував першу за вісім років промислову стратегію, яка посилює пріоритети виробників щодо декарбонізації та спонукає близько третини підприємств до більших інвестицій. Майже 40% із 170 опитаних компаній підтвердили, що податкові пільги значно вплинули на їхні інвестиційні рішення.

Водночас інвестиції у Великій Британії залишаються нижчими за середній рівень у розвинених економіках, що стримує зростання продуктивності праці та обсяг виробництва на відпрацьовану годину.

Міністр фінансів Рейчел Рівз минулого року оголосила про збільшення державних інвестицій в інфраструктуру та енергетику, а 26 листопада очікується її наступний бюджет. Make UK закликає зберегти стимули для бізнесу та спростити для малих фірм отримання пільг на програмне забезпечення, патенти та спеціалізоване обладнання.

Додамо, що у Великій Британії 200 компаній офіційно впровадили чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без зменшення заробітної плати.