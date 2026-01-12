Инвестиции в воду: как общинам получить до 50 млн евро на модернизацию водоснабжения

Министерство развития общин и территорий Украины 12 января объявило о начале конкурсного отбора проектов в рамках программы "Восстановление водоснабжения и водоотвода Украины". Программа направлена на муниципалитеты, пострадавшие от войны или принимающие большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кто может принять участие?

Заявки принимаются местными администрациями, органами самоуправления, а также государственными и коммунальными предприятиями. Главное условие – численность населения общины должна быть от 10 000 человек.

На что деньги дают?

Приемлемы проекты, предусматривающие:

модернизацию и строительство водозаборов, очистных сооружений и насосных станций;

расширение сетей водоотвода и очистки сточных вод;

закупку специализированной техники;

привлечение экспертов для проектирования и надзора.

Стоимость одного проекта может составлять от 1 млн. до 50 млн. евро. Финансирование осуществляется через льготные кредиты:

срок: до 30 лет;

кредитные каникулы: первые 10 лет выплаты не производятся;

ставка: около 2% – 3% годовых;

бонус: Минразвития совместно с Европейским инвестиционным банком готовит дополнительные гранты на безвозвратной основе.

Кто в приоритете?

Предпочтение будет отдаваться общинам с большим количеством ВПЛ, проектам по восстановлению разрушенных объектов и тем, кто уже имеет готовую техническую документацию (ТЭО, положительные экспертные заключения).

Претендентам на получение финансирования необходимо заполнить анкету установленного образца, предоставить подтверждающие документы и отправить их по электронной почте. Конечный срок – 06 февраля 2026 года (включительно). Реализация выбранных проектов будет продолжаться до конца 2029 года.

Напомним, в декабре 2025 года Кабмин одобрил Операционный план реализации в 2025-2027 годах Водной стратегии Украины на период до 2050 года. План задает четкий курс на восстановление и устойчивое развитие водной отрасли, в частности, улучшение качества питьевой воды и модернизацию устаревших систем водоснабжения.