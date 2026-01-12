Інвестиції у воду: як громадам отримати до 50 млн євро на модернізацію водопостачання

Міністерство розвитку громад та територій України 12 січня оголосило про початок конкурсного відбору проєктів у межах програми "Відновлення водопостачання та водовідведення України". Програма спрямована на муніципалітети, що постраждали від війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Хто може взяти участь?

Заявки приймаються від місцевих адміністрацій, органів самоврядування, а також державних та комунальних підприємств. Головна умова — чисельність населення громади має бути від 10 000 осіб.

На що дають гроші?

Прийнятними є проєкти, що передбачають:

модернізацію та будівництво водозаборів, очисних споруд та насосних станцій;

розширення мереж водовідведення та очищення стічних вод;

закупівлю спеціалізованої техніки;

залучення експертів для проєктування та нагляду.

Вартість одного проєкту може становити від 1 млн до 50 млн євро. Фінансування здійснюється через пільгові кредити:

строк: до 30 років;

кредитні канікули: перші 10 років виплати не здійснюються;

ставка: близько 2% – 3% річних;

бонус: Мінрозвитку спільно з Європейським інвестиційним банком готує додаткові гранти на безповоротній основі.

Хто у пріоритеті?

Перевага надаватиметься громадам із великою кількістю ВПО, проєктам із відновлення зруйнованих об’єктів та тим, хто вже має готову технічну документацію (ТЕО, позитивні експертні висновки).

Претендентам на отримання фінансування необхідно заповнити анкету встановленого зразка, надати підтвердні документи та надіслати їх електронною поштою. Кінцевий термін — 06 лютого 2026 року (включно). Реалізація обраних проєктів триватиме до кінця 2029 року.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабмін ухвалив Операційний план реалізації у 2025-2027 роках Водної стратегії України на період до 2050 року. План задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водної галузі, зокрема покращення якості питної води та модернізацію застарілих систем водопостачання.