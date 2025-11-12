Инвестиционная группа Vista сокращает штат в пользу искусственного интеллекта

Частная инвестиционная группа Vista Equity Partners, управляющая активами на сумму свыше 100 млрд долларов, сообщила инвесторам о планах значительного сокращения штата за счет использования технологий искусственного интеллекта. Компания стремится автоматизировать роли, связанные с проведением презентаций для инвесторов, созданием маркетинговых материалов и агрегацией данных для поиска и анализа новых сделок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Планируется также автоматизация функций бэк-офиса, которые могут быть заменены технологиями.

По данным источников, знакомых с ситуацией, исполнительный директор Роберт Смит предположил, что численность персонала Vista может в конечном итоге сократиться на треть из-за сокращения штатов и уменьшения количества новых наемных работников.

Однако компания отметила, что ближайшее внедрение искусственного интеллекта не коснется младших команд. Vista активно использует ИИ для поиска сбережений в своих портфельных компаниях и поощряет сотрудников использовать эти инструменты для анализа инвестиционных целей.

Группа также просматривает свой портфель из десятков программных компаний, чтобы оценить, как искусственный интеллект может создавать новые возможности или угрожать существующим бизнес-моделям. Часть портфельных компаний уже имеет продукты на основе ИИ или разрабатывает их, а Vista поощряет создание агентов ИИ, способных автоматизировать задачи с минимальным вмешательством человека.

В компании непосредственно работает около 700 человек, в то время как в портфельных компаниях – около 10 000 сотрудников. Роберт Смит в июне отмечал, что использование агентов ИИ может затронуть значительную часть участников рынка частного капитала и вызвать сокращение рабочих мест.

Эксперты отмечают, что использование ИИ для оптимизации рабочей силы становится все более распространенным. К примеру, британская телекоммуникационная группа BT в 2023 году ожидала замены или автоматизации 10 000 рабочих мест в рамках планов сокращения 55 000 позиций. Компания Klarna сократила численность персонала с 7 400 до 3 000, используя ИИ для выполнения работы уволившихся сотрудников.

По словам руководителей этих компаний, технологии искусственного интеллекта способны значительно изменить "работу знаний" не только в банковской сфере, но и в целом.

Напомним, компания Meta решила уволить около 600 сотрудников в рамках своего подразделения искусственного интеллекта, стремясь сократить избыточные уровни управления и действовать более гибко.