Інвестиційна група Vista скорочує штат на користь штучного інтелекту

Приватна інвестиційна група Vista Equity Partners, яка управляє активами на суму понад 100 млрд доларів, повідомила інвесторів про плани значного скорочення штату за рахунок використання технологій штучного інтелекту. Компанія прагне автоматизувати ролі, пов’язані з проведенням презентацій для інвесторів, створенням маркетингових матеріалів та агрегацією даних для пошуку й аналізу нових угод.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Планується також автоматизація функцій бек-офісу, які можуть бути замінені технологіями.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, виконавчий директор Роберт Сміт припустив, що чисельність персоналу Vista може зрештою скоротитися на третину через скорочення штатів та зменшення кількості нових найманих працівників.

Проте компанія зазначила, що найближче впровадження штучного інтелекту не зачепить молодші команди. Vista активно використовує ШІ для пошуку заощаджень у своїх портфельних компаніях та заохочує співробітників застосовувати ці інструменти для аналізу інвестиційних цілей.

Група також переглядає свій портфель із десятків програмних компаній, щоб оцінити, як штучний інтелект може створювати нові можливості або загрожувати існуючим бізнес-моделям. Частина портфельних компаній уже має продукти на основі ШІ або розробляє їх, а Vista заохочує створення агентів ШІ, здатних автоматизувати завдання з мінімальним втручанням людини.

У компанії безпосередньо працює близько 700 осіб, тоді як у портфельних компаніях – близько 10 000 співробітників. Роберт Сміт у червні зазначав, що використання агентів ШІ може торкнутися значної частини учасників ринку приватного капіталу та спричинити скорочення робочих місць.

Експерти відзначають, що використання ШІ для оптимізації робочої сили стає все більш поширеним. Наприклад, британська телекомунікаційна група BT у 2023 році очікувала заміни або автоматизації 10 000 робочих місць у межах планів скорочення 55 000 позицій. Компанія Klarna скоротила чисельність персоналу з 7 400 до 3 000, використовуючи ШІ для виконання роботи співробітників, що звільнилися.

За словами керівників цих компаній, технології штучного інтелекту здатні значно змінити "роботу знань" не лише у банківській сфері, а й у суспільстві загалом.

Нагадаємо, компанія Meta вирішила звільнити близько 600 співробітників у межах свого підрозділу штучного інтелекту, прагнучи скоротити надлишкові рівні управління та діяти більш гнучко.