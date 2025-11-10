Robinhood дозволить роздрібним інвесторам вкладати гроші у стартапи зі штучним інтелектом

Американська брокерська платформа Robinhood планує надати роздрібним інвесторам доступ до інвестицій у приватні компанії зі штучним інтелектом (ШІ), оцінки яких різко зросли останнім часом.

Як пише Delo.ua про це повідомив генеральний директор компанії Влад Тенєв в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, мета ініціативи полягає не лише у розширенні пропозицій Robinhood, а й у тому, щоб звичайні люди мали можливість брати участь у зростанні компаній, які формують майбутнє.

"Штучний інтелект створить масштабні порушення, і ми хочемо, щоб люди мали змогу ознайомитися з рушійними силами цих порушень", — заявив Тенєв.

Новий інвестиційний продукт Robinhood буде представлений через дочірню компанію Robinhood Ventures, яка запустить фонд, орієнтований на приватні компанії "найвищого класу". У портфелі фонду планується 5 або більше компаній, пов’язаних зі ШІ, а також можливість використовувати кредитне фінансування для підвищення прибутковості.

Експерти зазначають, що Robinhood прагне відкрити для дрібних інвесторів сегмент, який традиційно був доступний лише великим фондам та венчурним компаніям. Цей крок збігається з тенденцією на американському ринку: після виконавчого указу президента Дональда Трампа у серпні 2025 року роботодавцям стало простіше включати приватні інвестиції та кредити до пенсійних планів працівників.

Попит на подібні інструменти зростає, адже кількість приватних компаній у США вартістю понад $1 млрд збільшилася з 20 у 2016 році до понад 1000 у 2025-му. Значну частину цього зростання забезпечили ШІ-компанії, такі як OpenAI та Anthropic, які лише за останній рік додали до своєї оцінки майже $1 трлн через приватні угоди.

Втім, ініціатива Robinhood викликала занепокоєння аналітиків. Фонд буде закритим, тобто інвестори не зможуть оперативно продати свої частки у разі потреби. Експерти наголошують, що керування приватним капіталом потребує досвіду, якого Robinhood наразі не має.

"Управління такою складною стратегією приватного капіталу може серйозно пошкодити їхню швидкозмінну базу користувачів", — зазначив директор із досліджень у Morningstar Браян Армор.

Тенєв запевнив, що клієнти Robinhood розуміють ризики, але прагнуть скористатися можливістю брати участь у технологічному зростанні.

"Я не думаю, що співвідношення ціни до прибутку великих технологічних компаній є надзвичайно високим", — додав він.

Robinhood цього року залишається однією з найприбутковіших акцій S&P 500, подорожчавши на 255% від початку року. Попри падіння котирувань на 11% після останнього квартального звіту, виручка компанії подвоїлася рік до року — до $1,27 млрд, а дохід від криптовалютних транзакцій зріс утричі — до $268 млн.

Компанія також активно розвиває інші напрями. Зокрема, у березні Robinhood у партнерстві з Kalshi запустила бізнес на ринку прогнозів, де користувачі можуть робити ставки на результати спортивних, політичних і культурних подій. За третій квартал кількість таких контрактів зросла вдвічі — до 2,3 млрд, а у жовтні перевищила 2,5 млрд.

Також відомо, що Robinhood виділила 2 млн дол на інавгурацію президента США Дональда Трампа.