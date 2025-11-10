Robinhood позволит розничным инвесторам вкладывать деньги в стартапы с искусственным интеллектом

Американская брокерская платформа Robinhood планирует предоставить розничным инвесторам доступ к инвестициям в частные компании с искусственным интеллектом (ИИ), оценки которых резко выросли в последнее время.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Влад Тенев в интервью Financial Times.

По его словам, цель инициативы заключается не только в расширении предложений Robinhood, но и в том, чтобы обычные люди имели возможность участвовать в росте формирующих будущее компаний.

"Искусственный интеллект создаст масштабные нарушения, и мы хотим, чтобы люди имели возможность ознакомиться с движущими силами этих нарушений", - заявил Тенев.

Новый инвестиционный продукт Robinhood будет представлен через дочернюю компанию Robinhood Ventures, которая запустит фонд, ориентированный на частные компании самого высокого класса. В портфеле фонда планируется пять или более компаний, связанных с ИИ, а также возможность использовать кредитное финансирование для повышения доходности.

Эксперты отмечают, что Robinhood стремится открыть для мелких инвесторов сегмент, традиционно доступный только крупным фондам и венчурным компаниям. Этот шаг совпадает с тенденцией на американском рынке: после исполнительного указа президента Дональда Трампа в августе 2025 года работодателям стало проще включать частные инвестиции и кредиты в пенсионные планы работников.

Спрос на подобные инструменты растет, ведь количество частных компаний в США стоимостью более $1 млрд увеличилось с 20 в 2016 году до более чем 1000 в 2025-м. Значительную часть этого роста обеспечили ШИ-компании, такие как OpenAI и Anthropic, которые только за последний год добавили к своей оценке почти $1 трлн из-за частных соглашений.

Впрочем, инициатива Robinhood вызвала обеспокоенность аналитиков. Фонд будет закрытым, то есть инвесторы не смогут оперативно продать свои доли в случае необходимости. Эксперты отмечают, что управление частным капиталом нуждается в опыте, которого у Robinhood пока нет.

"Управление такой сложной стратегией частного капитала может серьезно повредить их быстросменную базу пользователей", - отметил директор по исследованиям в Morningstar Брайан Армор.

Тенев заверил, что клиенты Robinhood понимают риски, но стремятся воспользоваться возможностью участвовать в технологическом росте.

"Я не думаю, что соотношение цены к прибыли крупных технологических компаний чрезвычайно высоко", — добавил он.

Robinhood в этом году остается одной из самых прибыльных акций S&P 500, подорожав на 255% с начала года. Несмотря на падение котировок на 11% после последнего квартального отчета, выручка компании удвоилась из года в год — до $1,27 млрд, а доход от криптовалютных транзакций вырос втрое — до $268 млн.

Компания также активно развивает другие направления. В частности, в марте Robinhood в партнерстве с Kalshi запустила бизнес на рынке прогнозов, где пользователи могут делать ставки на результаты спортивных, политических и культурных событий. За третий квартал количество таких контрактов выросло вдвое — до 2,3 млрд, а в октябре превысило 2,5 млрд.

Также известно, что Robinhood выделила 2 млн долл. на инаугурацию президента США Дональда Трампа.