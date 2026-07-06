Иран начал переговоры с Японией о возобновлении продажи нефти

Иран начал переговоры с японскими компаниями в рамках режима освобождения от санкций США, что позволяет ему возобновить продажу нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Reuters.

В то же время потенциальные покупатели стремятся получить более длительный срок действия этого увольнения, а также жесткие гарантии безопасности судов. Отказ от ответственности, который является частью 60-дневных мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, был издан 22 июня и остается в силе до 21 августа.

По информации двух иранских источников, пожелавших остаться анонимными из-за деликатности вопроса, трое японских покупателей рассматривают возможность закупки сырой нефти из Ирана впервые с 2019 года.

Отдельный западный отраслевой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что японские и иранские официальные лица вели первоначальные переговоры о возможной продаже топлива.

Япония, Южная Корея, Индия и европейские страны полностью перестали покупать иранскую нефть после ужесточения санкций США. Это стало следствием выхода тогдашнего президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном в 2018 году. Основным покупателем иранского сырья в последние годы оставался Китай.

Представитель METI в июне отметил, что любые японские закупки будут исключительно делом частных компаний. Он добавил, что пока неясно, будут ли такие соглашения вообще заключены, учитывая действующие контракты и ограниченные сроки доставки. Немаловажным фактором также остается безопасность любого рейса танкера.

Высокопоставленный иранский чиновник подчеркнул, что успех любого соглашения потребует от США продления текущего исключения из санкций из-за длительного времени транспортировки между Японией и Ираном. По его словам, грузы планируется загружать на иранском острове Харг на танкеры, эксплуатируемые японской стороной.

Со своей стороны, чиновник министерства нефти Ирана сообщил, что Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) уже обратилась к своим традиционным клиентам, включая Японию.

Их проинформировали о желании Тегерана возобновить закупки в случае заключения мирного соглашения и официального снятия ограничений. Министерство нефти Ирана ситуацию не прокомментировало.

Напомним, Соединенные Штаты в понедельник официально разрешили продажу иранской нефти, пойдя на ослабление многолетнего санкционного режима. Такой шаг является частью усилий Вашингтона, направленных на заключение окончательного мирного соглашения с Тегераном.