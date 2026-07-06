Іран розпочав переговори з Японією про відновлення продажу нафти

Іран розпочав переговори з японськими компаніями в рамках режиму звільнення від санкцій США, що дозволяє йому відновити продаж нафти.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Reuters.

Водночас потенційні покупці прагнуть отримати довший термін дії цього звільнення, а також тверді гарантії щодо безпеки суден. Відмова від відповідальності, яка є частиною 60-денних мирних переговорів між Тегераном і Вашингтоном, була видана 22 червня і залишається чинною до 21 серпня.

За інформацією двох іранських джерел, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання, троє японських покупців наразі розглядають можливість закупівлі сирої нафти з Ірану вперше з 2019 року.

Окреме західне галузеве джерело, знайоме з ситуацією, підтвердило, що японські та іранські офіційні особи вели початкові переговори щодо можливого продажу палива.

Японія, Південна Корея, Індія та європейські країни повністю припинили купувати іранську нафту після посилення санкцій США. Це стало наслідком виходу тодішнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Основним покупцем іранської сировини в останні роки залишався Китай.

Представник METI у червні зазначив, що будь-які японські закупівлі будуть виключно справою приватних компаній. Він додав, що наразі незрозуміло, чи будуть такі угоди взагалі укладені, зважаючи на чинні контракти та обмежені терміни доставки. Важливим фактором також залишається безпека будь-якого рейсу танкера.

Високопоставлений іранський чиновник наголосив, що успіх будь-якої угоди вимагатиме від США продовження поточного винятку із санкцій через тривалий час транспортування між Японією та Іраном. За його словами, вантажі планується завантажувати на іранському острові Харг на танкери, які експлуатуються японською стороною.

Зі свого боку, високопосадовець міністерства нафти Ірану повідомив, що Національна нафтова компанія Ірану (NIOC) вже звернулася до своїх традиційних клієнтів, включно з Японією.

Їх поінформували про бажання Тегерана відновити закупівлі в разі укладення мирної угоди та офіційного зняття обмежень. Міністерство нафти Ірану ситуацію не прокоментувало.

Нагадаємо, Сполучені Штати у понеділок офіційно дозволили продаж іранської нафти, пішовши на послаблення багаторічного санкційного режиму. Такий крок є частиною зусиль Вашингтона, спрямованих на укладення остаточної мирної угоди з Тегераном.