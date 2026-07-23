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Ирландия выделяет Украине 125 млн евро на военную и энергетическую поддержку

Евро
Ирландия выделяет Украине 125 млн. евро / Unsplash

Ирландия объявила новый пакет двусторонней поддержки Украины на 125 млн. евро в 2026 году. Основная часть средств будет направлена на нелетальное военное снаряжение, еще 25 млн евро — на восстановление и защиту критической инфраструктуры, в том числе энергетики перед зимой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения правительства Ирландии.

О новой помощи объявили премьер-министр Ирландии Михал Мартин и министерша иностранных дел и торговли Хелен МакЭнтти.

Пакет предусматривает:

  • 100 млн евро - на поставку Украине приоритетного нелетального военного снаряжения;
  • 25 млн евро – в поддержку восстановления и защиты критической инфраструктуры, с акцентом на энергетику перед зимним периодом.

Мартин прибыл в Киев, где должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и украинскими властями. Стороны обсудят, как Ирландия и Европейский Союз могут реагировать на российскую агрессию и поддерживать текущие и будущие нужды Украины.

"Поддержка, объявленная сегодня, поможет Украине защититься от этих нападений и спасти жизнь гражданского населения. Она также поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, защитив и отремонтировав энергетическую инфраструктуру", - заявил премьер-министр Ирландии.

МакЭнти отметила, что Украина является одним из центральных приоритетов ирландского председательства в Совете ЕС. По ее словам, Ирландия будет работать над усилением поддержки Украины и повышением давления на Россию.

С февраля 2022 года Ирландия уже предоставила Украине поддержку более чем на 550 млн евро. В частности, речь идет о более чем 254 млн евро гуманитарной и стабилизационной помощи, более 200 млн евро военной поддержки, а также 94 млн евро нелетальной военной поддержки в рамках Европейского фонда мира.

Кроме того, Ирландские силы обороны передавали Украине оборудование, в частности, радиолокационные системы, транспортные средства и системы спутниковой связи.

После распределения нового пакета общая поддержка Украины со стороны Ирландии превысит 670 млн. евро.

В правительстве Ирландии подчеркнули, что военное финансирование в рамках нового пакета отвечает позиции страны по предоставлению Украине нелетальной военной поддержки и поддержки права Украины на самооборону.

Напомним, в начале года правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко