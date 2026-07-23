Ірландія виділяє Україні 125 млн євро на військову та енергетичну підтримку

Ірландія оголосила новий пакет двосторонньої підтримки України на 125 млн євро у 2026 році. Основну частину коштів спрямують на нелетальне військове спорядження, ще 25 млн євро — на відновлення та захист критичної інфраструктури, зокрема енергетики перед зимою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду Ірландії.

Про нову допомогу оголосили прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Хелен МакЕнті.

Пакет передбачає:

100 млн євро — на постачання Україні пріоритетного нелетального військового спорядження;

25 млн євро — на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури, з акцентом на енергетику перед зимовим періодом.

Мартін прибув до Києва, де має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та українською владою. Сторони обговорять, як Ірландія та Європейський Союз можуть реагувати на російську агресію і підтримувати поточні та майбутні потреби України.

"Підтримка, оголошена сьогодні, допоможе Україні захиститися від цих нападів та врятувати життя цивільного населення. Вона також допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, захистивши та відремонтувавши енергетичну інфраструктуру", — заявив прем’єр-міністр Ірландії.

МакЕнті зазначила, що Україна є одним із центральних пріоритетів ірландського головування в Раді ЄС. За її словами, Ірландія працюватиме над посиленням підтримки України та збільшенням тиску на Росію.

З лютого 2022 року Ірландія вже надала Україні підтримку на понад 550 млн євро. Зокрема, йдеться про понад 254 млн євро гуманітарної та стабілізаційної допомоги, понад 200 млн євро військової підтримки, а також 94 млн євро нелетальної військової підтримки в межах Європейського фонду миру.

Крім того, Ірландські сили оборони передавали Україні обладнання, зокрема радіолокаційні системи, транспортні засоби та системи супутникового зв’язку.

Після розподілу нового пакета загальна підтримка України з боку Ірландії перевищить 670 млн євро.

В уряді Ірландії наголосили, що військове фінансування в межах нового пакета відповідає позиції країни щодо надання Україні нелетальної військової підтримки та підтримки права України на самооборону.

Нагадаємо, на початку року уряд Ірландії схвалив виділення Україні 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури..