Ірландія виділяє Україні €25 млн на підтримку енергетики

Ірландія виділяє Україні €25 млн / Depositphotos

Уряд Ірландії схвалив виділення Україні 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава української дипломатії подякував міністерці закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен МакЕнті та уряду Ірландії за схвалення допомоги.

"Цей життєво важливий внесок надходить у критичний час, коли громади по всій Україні потерпають через перебої з опаленням, спричинені російськими атаками під час однієї з найсуворіших зим за останні роки", — зазначив Сибіга.

Також вчора Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.

Тетяна Гойденко