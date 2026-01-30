Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ирландия выделяет Украине €25 млн в поддержку энергетики

евро
Ирландия выделяет Украине €25 млн / Depositphotos

Правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава украинской дипломатии поблагодарил министерку иностранных дел, торговлю и оборону Ирландии Хелен МакЭнти и правительство Ирландии за одобрение помощи.

"Этот жизненно важный вклад поступает в критическое время, когда общины по всей Украине страдают из-за перебоев с отоплением, вызванных российскими атаками во время одной из самых суровых зим за последние годы", — отметил Сибига.

Также вчера Украина получила первую партию энергетического оборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до €120 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко