Ирландия выделяет Украине €25 млн в поддержку энергетики

Правительство Ирландии одобрило выделение Украине 25 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава украинской дипломатии поблагодарил министерку иностранных дел, торговлю и оборону Ирландии Хелен МакЭнти и правительство Ирландии за одобрение помощи.

"Этот жизненно важный вклад поступает в критическое время, когда общины по всей Украине страдают из-за перебоев с отоплением, вызванных российскими атаками во время одной из самых суровых зим за последние годы", — отметил Сибига.

Также вчера Украина получила первую партию энергетического оборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до €120 млн.