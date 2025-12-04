Ирландская Kingspan Group инвестирует более 200 млн евро в производственный производственный кампус на западе Украины

Ирландская компания Kingspan Group объявила о планах инвестировать более 200 миллионов евро в создание производственного кампуса на западе Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Проект предусматривает строительство предприятия по производству теплоизоляционных систем и отопительных решений, что станет одним из крупнейших ирландских инвестиционных проектов в украинскую экономику.

Об этом стало известно во время украинско-ирландского бизнес-форума в Дублине, который прошел при участии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Ирландии Микхола Мартина. Мероприятие объединило политических лидеров и представителей бизнеса двух стран для формирования долгосрочных партнерств и расширения присутствия ирландского капитала в Украине.

Инвестиционный план рассчитан на пятилетний период реализации. Производственный кампус обеспечит создание новых рабочих мест, локализацию технологий и развитие региона.

Предприятие ориентировано не только на внутренний рынок, но и на экспорт продукции в страны Центральной и Восточной Европы, что значительно увеличит экспортный потенциал Украины.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Павел Карташов подчеркнул стратегическое значение таких инвестиций.

"Мы открываем рынок для компаний, которые готовы работать прозрачно, масштабно и долгосрочно. Ирландские инвесторы - одни из самых проактивных в Европе, и мы хотим видеть их среди тех, кто получает первые преимущества", - отметил он.

Участники подчеркнули, что украинский рынок является не просто объектом восстановления, а полноценной платформой для производства, инженерии и экспорта технологий в регионы Европы.

Организаторы форума отметили, что ранние инвестиции в украинскую экономику формируют долгосрочную позицию на будущем европейском рынке. Украина имеет потенциал стать логистически производственным центром и генератором новых технологических отраслей в регионе.

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году составил 2,70 балла из 5 возможных, немного превысив показатель 2024 года (2,49 балла). Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения.