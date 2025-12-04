Ірландська Kingspan Group інвестує понад €200 млн у виробничий кампус на заході України

Ірландська компанія Kingspan Group оголосила про плани інвестувати понад 200 мільйонів євро у створення виробничого кампусу на заході України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Проєкт передбачає будівництво підприємства з виробництва теплоізоляційних систем та рішень для опалення, що стане одним із найбільших ірландських інвестиційних проєктів в українську економіку.

Про це стало відомо під час українсько-ірландського бізнес-форуму в Дубліні, який відбувся за участі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ірландії Мікхола Мартіна. Захід об'єднав політичних лідерів та представників бізнесу двох країн для формування довгострокових партнерств та розширення присутності ірландського капіталу в Україні.

Інвестиційний план розрахований на п'ятирічний період реалізації. Виробничий кампус забезпечить створення нових робочих місць, локалізацію технологій та розвиток регіону. Підприємство орієнтоване не лише на внутрішній ринок, але й на експорт продукції до країн Центральної та Східної Європи, що значно збільшить експортний потенціал України.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Павло Карташов підкреслив стратегічне значення таких інвестицій.

"Ми відкриваємо ринок для компаній, які готові працювати прозоро, масштабно і довгостроково. Ірландські інвестори — одні з найбільш проактивних у Європі, і ми хочемо бачити їх серед тих, хто отримує перші переваги", - зазначив він.

Учасники наголосили, що український ринок є не просто об'єктом відбудови, а повноцінною платформою для виробництва, інженерії та експорту технологій у регіони Європи.

Організатори форуму відзначили, що ранні інвестиції в українську економіку формують довгострокову позицію на майбутньому європейському ринку. Україна має потенціал стати логістично-виробничим центром та генератором нових технологічних галузей у регіоні.

Зауважимо, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у 2025 році склав 2,70 бала з 5 можливих, трохи перевищивши показник 2024 року (2,49 бала). Таким чином, значення індексу майже відновилося до рівня другої половини 2021 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.