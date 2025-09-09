Искусственный интеллект против Голливуда: OpenAI готовит мультфильм к Каннскому кинофестивалю

OpenAI хочет доказать, что генеративный искусственный интеллект может создавать полнометражные фильмы быстрее и дешевле Голливуда. Для этого компания предоставляет свои инструменты для производства анимационного фильма "Critterz". Представить готовый фильм планируется на Каннском кинофестивале в мае 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Создание "Critterz" - это совместный проект с продюсерскими компаниями Vertigo Films (Лондон) и Native Foreign (Лос-Анджелес). Команда планирует завершить съемки примерно через девять месяцев, тогда как в Голливуде такой процесс обычно занимает около трех лет.

Бюджет фильма составляет менее 30 миллионов долларов, что гораздо меньше, чем обычно стоят анимационные фильмы. Команда съемок планирует привлечь актеров для озвучивания персонажей и нанять художников для рисования эскизов, которые используются для инструментов OpenAI, включая GPT-5 и модели генерации изображений.

Идея фильма принадлежит Чаду Нельсону, креативному специалисту OpenAI, который три года назад начал экспериментировать с инструментом DALL-E для создания изображений.

Сюжет "Critterz" рассказывает о лесных существах, отправляющихся в путешествие после того, как их село разрушает незнакомец. Сценарий написали те же авторы, которые работали над фильмом "Paddington in Peru".

Эскизы персонажей Critterz/Фото: Critterz Film Ltd

Хотя многие крупные студии, такие как Disney и Netflix, уже экспериментируют с искусственным интеллектом, они опасаются его массового использования. Это связано с протестами гильдий актеров и сценаристов, опасающихся потери рабочих мест, а также с вопросами защиты авторских прав.

К примеру, Disney, Universal и Warner Bros. уже подали судебные тяжбы против поставщика ИИ-услуг Midjourney за якобы создание копий их авторских работ.

По словам Чада Нельсона, успех "Critterz" должен стать убедительным доказательством возможностей ИИ.

"OpenAI может целый день рассказывать, что оказывают его инструменты, но гораздо большее влияние будет иметь, если кто-то сам это сделает", - отмечает он.

Компания надеется, что этот проект ускорит внедрение ИИ в Голливуде и снизит порог для креативных людей.

Первоначально "Critterz" был задуман как короткометражка и вышел в 2023 году к годовщине запуска DALL-E от OpenAI.

Напомним, OpenAI представила GPT-5 – новую модель ИИ с улучшенной точностью и расширенными возможностями.