Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Искусственный интеллект против Голливуда: OpenAI готовит мультфильм к Каннскому кинофестивалю

"Critterz"
OpenAI поддерживает первый анимационный фильм, созданный с помощью ИИ/скриншот видео

OpenAI хочет доказать, что генеративный искусственный интеллект может создавать полнометражные фильмы быстрее и дешевле Голливуда. Для этого компания предоставляет свои инструменты для производства анимационного фильма "Critterz". Представить готовый фильм планируется на Каннском кинофестивале в мае 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Создание "Critterz" - это совместный проект с продюсерскими компаниями Vertigo Films (Лондон) и Native Foreign (Лос-Анджелес). Команда планирует завершить съемки примерно через девять месяцев, тогда как в Голливуде такой процесс обычно занимает около трех лет.

Бюджет фильма составляет менее 30 миллионов долларов, что гораздо меньше, чем обычно стоят анимационные фильмы. Команда съемок планирует привлечь актеров для озвучивания персонажей и нанять художников для рисования эскизов, которые используются для инструментов OpenAI, включая GPT-5 и модели генерации изображений.

Идея фильма принадлежит Чаду Нельсону, креативному специалисту OpenAI, который три года назад начал экспериментировать с инструментом DALL-E для создания изображений.

Сюжет "Critterz" рассказывает о лесных существах, отправляющихся в путешествие после того, как их село разрушает незнакомец. Сценарий написали те же авторы, которые работали над фильмом "Paddington in Peru".

Фото 2 — Искусственный интеллект против Голливуда: OpenAI готовит мультфильм к Каннскому кинофестивалю
Эскизы персонажей Critterz/Фото: Critterz Film Ltd

Хотя многие крупные студии, такие как Disney и Netflix, уже экспериментируют с искусственным интеллектом, они опасаются его массового использования. Это связано с протестами гильдий актеров и сценаристов, опасающихся потери рабочих мест, а также с вопросами защиты авторских прав.

К примеру, Disney, Universal и Warner Bros. уже подали судебные тяжбы против поставщика ИИ-услуг Midjourney за якобы создание копий их авторских работ.

По словам Чада Нельсона, успех "Critterz" должен стать убедительным доказательством возможностей ИИ.

"OpenAI может целый день рассказывать, что оказывают его инструменты, но гораздо большее влияние будет иметь, если кто-то сам это сделает", - отмечает он.

Компания надеется, что этот проект ускорит внедрение ИИ в Голливуде и снизит порог для креативных людей.

Первоначально "Critterz" был задуман как короткометражка и вышел в 2023 году к годовщине запуска DALL-E от OpenAI.

Напомним, OpenAI представила GPT-5 – новую модель ИИ с улучшенной точностью и расширенными возможностями.

Автор:
Татьяна Бессараб