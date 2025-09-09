Штучний інтелект проти Голлівуду: OpenAI готує мультфільм до Каннського кінофестивалю

OpenAI хоче довести, що генеративний штучний інтелект може створювати повнометражні фільми швидше та дешевше, ніж Голлівуд. Для цього компанія надає свої інструменти для виробництва анімаційного фільму Critterz. Представити готовий фільм планується на Каннському кінофестивалі у травні 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

Створення Critterz — це спільний проєкт з продюсерськими компаніями Vertigo Films (Лондон) та Native Foreign (Лос-Анджелес). Команда планує завершити зйомки приблизно за дев'ять місяців, тоді як у Голлівуді такий процес зазвичай займає близько трьох років.

Бюджет фільму становить менш як 30 мільйонів доларів, що значно менше, ніж зазвичай коштують анімаційні фільми. Команда зйомок планує залучити акторів для озвучування персонажів та найняти художників для малювання ескізів, які будуть використовуватися для інструментів OpenAI, включаючи GPT-5 та моделі генерації зображень.

Ідея фільму належить Чаду Нельсону, креативному спеціалісту OpenAI, який три роки тому почав експериментувати з інструментом DALL-E для генерації зображень.

Сюжет Critterz розповідає про лісових істот, які вирушають у подорож після того, як їхнє село руйнує незнайомець. Сценарій написали ті самі автори, які працювали над фільмом "Paddington in Peru".

Ескізи персонажів Critterz / Фото: Critterz Film Ltd

Хоча багато великих студій, як-от Disney та Netflix, вже експериментують зі штучним інтелектом, вони побоюються його масового використання. Це пов'язано з протестами гільдій акторів і сценаристів, які побоюються втрати робочих місць, а також з питаннями захисту авторських прав.

Наприклад, Disney, Universal та Warner Bros. вже подали судові позови проти постачальника ШІ-послуг Midjourney за нібито створення копій їхніх авторських робіт.

За словами Чада Нельсона, успіх Critterz має стати переконливим доказом можливостей ШІ.

"OpenAI може цілий день розповідати, що роблять його інструменти, але набагато більший вплив матиме, якщо хтось сам це зробить", — зазначає він.

Компанія сподівається, що цей проєкт прискорить впровадження ШІ в Голлівуді та знизить поріг входу для креативних людей.

Спочатку Critterz був задуманий як короткометражка і вийшов у 2023 році до річниці запуску DALL-E від OpenAI.

Нагадаємо, OpenAI представила GPT-5 – нову модель ШІ з покращеною точністю та розширеними можливостями.