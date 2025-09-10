- Категория
Искусственный интеллект в "Мрії" будет помогать детям находить свои таланты
Образовательная экосистема "Мрія" внедряет новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогут детям открывать свои таланты и получать индивидуальные рекомендации для развития.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .
Фундаментом инноваций станет обширная модель данных — образовательный граф, объединяющий информацию об интересах, навыках, оценках и других показателях. Благодаря этому система сможет создавать персональные подсказки для учащихся.
К примеру, если ребенок хорошо решает математические задачи и одновременно увлекается рисованием, "Мрія" посоветует кружок или олимпиаду, которые помогут развить оба направления.
В экосистеме "Мрії" также предусмотрено:
- ШИ-анализ видео, которые ребенок просматривает в библиотеке, и подбор полезного контента;
- Автоматическое создание тестов для учителей, которое запустится уже в сентябре.
Над развитием этих решений трудятся ведущие ИИ-эксперты с международным опытом.
"Мрия" является инициативой президента Украины Владимира Зеленского, реализуемой Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки в партнерстве с программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.
Напомним, бета-тестирование "Мрії" началось 6 июня и происходило в три этапа.
1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.
2. Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мечты", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе.
3. Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".