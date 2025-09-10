Запланована подія 2

Искусственный интеллект в "Мрії" будет помогать детям находить свои таланты

Искусственный интеллект, Мечта
Искусственный интеллект будет помогать детям находить свои таланты

Образовательная экосистема "Мрія" внедряет новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогут детям открывать свои таланты и получать индивидуальные рекомендации для развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Фундаментом инноваций станет обширная модель данных — образовательный граф, объединяющий информацию об интересах, навыках, оценках и других показателях. Благодаря этому система сможет создавать персональные подсказки для учащихся.

К примеру, если ребенок хорошо решает математические задачи и одновременно увлекается рисованием, "Мрія" посоветует кружок или олимпиаду, которые помогут развить оба направления.

В экосистеме "Мрії" также предусмотрено:

  • ШИ-анализ видео, которые ребенок просматривает в библиотеке, и подбор полезного контента;
  • Автоматическое создание тестов для учителей, которое запустится уже в сентябре.

Над развитием этих решений трудятся ведущие ИИ-эксперты с международным опытом.

"Мрия" является инициативой президента Украины Владимира Зеленского, реализуемой Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки в партнерстве с программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, бета-тестирование "Мрії" началось 6 июня и происходило в три этапа.

1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.

2. Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мечты", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе.

3. Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".

Автор:
Татьяна Гойденко