Искусственный интеллект в "Мрії" будет помогать детям находить свои таланты

Образовательная экосистема "Мрія" внедряет новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогут детям открывать свои таланты и получать индивидуальные рекомендации для развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Фундаментом инноваций станет обширная модель данных — образовательный граф, объединяющий информацию об интересах, навыках, оценках и других показателях. Благодаря этому система сможет создавать персональные подсказки для учащихся.

К примеру, если ребенок хорошо решает математические задачи и одновременно увлекается рисованием, "Мрія" посоветует кружок или олимпиаду, которые помогут развить оба направления.

В экосистеме "Мрії" также предусмотрено:

ШИ-анализ видео, которые ребенок просматривает в библиотеке, и подбор полезного контента;

Автоматическое создание тестов для учителей, которое запустится уже в сентябре.

Над развитием этих решений трудятся ведущие ИИ-эксперты с международным опытом.

"Мрия" является инициативой президента Украины Владимира Зеленского, реализуемой Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки в партнерстве с программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, бета-тестирование "Мрії" началось 6 июня и происходило в три этапа.

1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.

2. Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мечты", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе.

3. Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".