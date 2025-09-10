Штучний інтелект у "Мрії" допомагатиме дітям знаходити свої таланти

Освітня екосистема "Мрія" впроваджує нові інструменти на основі штучного інтелекту, які допомагатимуть дітям відкривати власні таланти та отримувати індивідуальні рекомендації для розвитку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Фундаментом інновацій стане велика модель даних — освітній граф, що поєднує інформацію про інтереси, навички, оцінки та інші показники. Завдяки цьому система зможе створювати персоналізовані підказки для учнів.

Наприклад, якщо дитина добре розв’язує математичні задачі та водночас захоплюється малюванням, "Мрія" порадить гурток або олімпіаду, які допоможуть розвинути обидва напрямки.

В екосистемі "Мрії" також передбачено:

ШІ-аналіз відео, які дитина переглядає у бібліотеці, та підбір корисного контенту;

Автоматичне створення тестів для вчителів, яке запуститься вже у вересні.

Над розвитком цих рішень працюють провідні AI-експерти з міжнародним досвідом.

"Мрія" є ініціативою президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки у партнерстві з програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, бета-тестування "Мріі" розпочалося 6 червня і воно відбувалося в три етапи.

Перевірка функціоналу застосунку — від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень.

Підготовка до навчального року — кожну школу відвідають тренери "Мрії", які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі.

Тестування "Мрії" в реальних умовах — 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з "Мрією".