Исландия выделила еще 2,7 млн евро в поддержку энергосистемы Украины

Исландия направила дополнительные 2,7 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Таким образом, общий вклад страны в этот механизм уже превысил 8,4 млн евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

"Благодарны Исландии за постоянную поддержку Украины. Это те ресурсы, которые позволяют нам уже сейчас готовить энергетическую систему к работе следующей зимой - проводить плановые и аварийные ремонты, усиливать защиту инфраструктуры, формировать резервы и быстро реагировать на нужды энергетических компаний", - отметил министр энергетики Денис Шмигаль.

С начала полномасштабного вторжения России через финансовый механизм Фонда поддержки энергетики уже заключено более 1000 контрактов на сумму более 850 млн евро.

Из этой суммы на 618 млн. евро закуплено энергетическое оборудование и услуги для усиления его защиты для 66 украинских энергетических предприятий.

Кроме того, только с середины ноября 2025 года подписаны контракты на более чем 582 млн евро, направленных на повышение устойчивости энергетической системы Украины.

Напомним, в течение февраля 2026 года до Фонда поддержки энергетики Украины поступило 208,8 млн евро грантовых взносов от пяти стран-партнеров для восстановления инфраструктуры.