Ісландія виділила ще 2,7 млн євро на підтримку енергосистеми України

Ісландія спрямувала додаткові 2,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином загальний внесок країни до цього механізму вже перевищив 8,4 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Вдячні Ісландії за постійну підтримку України. Це ті ресурси, які дозволяють нам вже зараз готувати енергетичну систему до роботи наступною зимою - проводити планові та аварійні ремонти, посилювати захист інфраструктури, формувати резерви та швидко реагувати на потреби енергетичних компаній", — зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії через фінансовий механізм Фонду підтримки енергетики вже укладено понад 1000 контрактів на суму більш ніж 850 млн євро.

З цієї суми на 618 млн євро закуплено енергетичне обладнання та послуги для посилення його захисту для 66 українських енергетичних підприємств.

Крім того, лише з середини листопада 2025 року підписано контрактів на понад 582 млн євро, спрямованих на підвищення стійкості енергетичної системи України.

Нагадаємо, протягом лютого 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 208,8 млн євро грантових внесків від п'яти країн-партнерів для відновлення інфраструктури.