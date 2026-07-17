Испания поможет Украине развивать евроколею

"Укрзализныця" и испанский национальный железнодорожный оператор RENFE договорились о стратегическом сотрудничестве в пассажирских и грузовых перевозках. Одно из главных направлений – развитие в Украине европейского пути и маршрутов, которые смогут лучше интегрировать украинскую железную дорогу с сетью ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Сотрудничество закрепили меморандумом между АО "Укрзализныця" и дочерней компанией RENFE - Renfe Proyectos Internacionales Sociedad Mercantil Estatal.

Испания имеет многолетний опыт работы с разными стандартами колеи. Для Украины это важно, поскольку страна постепенно развивает сеть европейского пути наряду с традиционным украинским.

Стороны будут работать над решениями, которые должны упростить движение поездов между разными железнодорожными системами. Речь идет, в частности, о технологиях автоматического изменения ширины колеи, обустройстве стыковых пунктов и планировании развития европейского пути в Украине.

Отдельное направление – пассажирские маршруты. "Укрзализныця" и RENFE будут прорабатывать возможности запуска сообщений по европейской колее на уже построенных линиях, а также на строящихся или планируемых участках.

RENFE также будет делиться опытом эксплуатации скоростных поездов, работы на конкурентном рынке пассажирских перевозок ЕС и построения современных тарифных и коммерческих моделей.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере грузоперевозок и интермодальной логистики между Украиной и странами Европейского Союза.

Отдельное внимание будет уделено безбарьерности инфраструктуры и подвижного состава для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Укрзализныця" со своей стороны будет делиться с испанскими партнерами опытом обеспечения перевозок, восстановления инфраструктуры и поддержания работы железной дороги в условиях полномасштабной войны.

Отметим, Европейская комиссия призвала Украину ускорить развитие сети европейского железнодорожного пути, который должен обеспечить прямое сообщение с транспортной системой ЕС. В Брюсселе отмечают, что такие проекты будут способствовать интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), поддержат послевоенное восстановление и усилят безопасность транспортной инфраструктуры.