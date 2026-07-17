Іспанія допоможе Україні розвивати євроколію

"Укрзалізниця" та іспанський національний залізничний оператор RENFE домовилися про стратегічну співпрацю у пасажирських і вантажних перевезеннях. Один із головних напрямів — розвиток в Україні європейської колії та маршрутів, які зможуть краще інтегрувати українську залізницю з мережею ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Співпрацю закріпили меморандумом між АТ "Укрзалізниця" та дочірньою компанією RENFE — Renfe Proyectos Internacionales Sociedad Mercantil Estatal.

Іспанія має багаторічний досвід роботи з різними стандартами колії. Для України це важливо, оскільки країна поступово розвиває мережу європейської колії поряд із традиційною українською.

Сторони працюватимуть над рішеннями, які мають спростити рух поїздів між різними залізничними системами. Йдеться, зокрема, про технології автоматичної зміни ширини колії, облаштування стикових пунктів і планування розвитку європейської колії в Україні.

Окремий напрям — пасажирські маршрути. "Укрзалізниця" та RENFE опрацьовуватимуть можливості запуску сполучень європейською колією на вже збудованих лініях, а також на ділянках, які будуються або плануються.

RENFE також ділитиметься досвідом експлуатації високошвидкісних поїздів, роботи на конкурентному ринку пасажирських перевезень ЄС та побудови сучасних тарифних і комерційних моделей.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері вантажних перевезень та інтермодальної логістики між Україною і країнами Європейського Союзу.

Окрему увагу приділять безбар’єрності інфраструктури та рухомого складу для людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

"Укрзалізниця", зі свого боку, ділитиметься з іспанськими партнерами досвідом забезпечення перевезень, відновлення інфраструктури та підтримання роботи залізниці в умовах повномасштабної війни.

Зауважимо, Європейська комісія закликала Україну прискорити розвиток мережі європейської залізничної колії, яка має забезпечити пряме сполучення з транспортною системою ЄС. У Брюсселі наголошують, що такі проєкти сприятимуть інтеграції України до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), підтримають післявоєнну відбудову та посилять безпеку транспортної інфраструктури.