На Закарпатті планують розширити євроколію: пріоритетні ділянки

На Закарпатті планують розширити євроколію у кількох напрямках. У пріоритеті – три ділянки: Королево – Хуст, Ужгород – Перечин та від Чопа до словацького кордону.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький за результатами наради щодо перспективи розбудови залізничної інфраструктури.

Мирослав Білецький. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

За його словами, передусім ішлося про розширення мережі євроколії як важливого етапу інтеграції української залізничної системи в європейську.

Білецький розповів, що у пріоритеті розглядають три ділянки:

Королево – Хуст,

Ужгород – Перечин,

від Чопа до словацького кордону.

Ще один перспективний напрям – від міста Хуст до румунського кордону.

Очільник ОВА зауважив, що також під час наради обговорили перспективу відновлення залізничного сполучення з Румунією, роботу станцій Тересва (Кимпулунг ла Тиса), Ділове (Валя Вишеулуй), відкриття нових.

"Під час нещодавньої зустрічі в межах майбутнього пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» наші сусіди висловили свою зацікавленість у розширенні транспортних коридорів з Україною. Адже це сприятиме виходу румунської продукції на наші ринки, розвитку туризму у наших країнах, а також збільшенню логістичних маршрутів із країнами ЄС", - зауважив Білецький.

Він додав, що такий крок потрібний для покращення пасажиро- та товаропотоку.

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще у травні 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Вартість проєкту оцінювали у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

А 5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.