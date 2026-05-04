Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Закарпатье планируют расширить евроколею: приоритетные участки

поезд
Евроколею в Закарпатье планируют расширить. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

В Закарпатье планируют расширить евроколею в нескольких направлениях. В приоритете – три участка: Королево – Хуст, Ужгород – Перечин и от Чопа до словацкой границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий по результатам совещания по перспективе развития железнодорожной инфраструктуры.

Фото 2 — В Закарпатье планируют расширить евроколею: приоритетные участки
Мирослав Белецкий. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

По его словам, в первую очередь речь шла о расширении сети европути как важного этапа интеграции украинской железнодорожной системы в европейскую.

Белецкий рассказал, что в приоритете рассматривают три участка:

  • Королево – Хуст,
  • Ужгород – Перечин,
  • от Чопа до словацкой границы.

Еще одно перспективное направление – от города Хуст до румынской границы.

Глава ОВА отметил, что также во время совещания обсудили перспективу возобновления железнодорожного сообщения с Румынией, работу станций Тересва (Кимпулунг ла Тиса), Деловое (Валя Вышеулуй), открытие новых.

Фото 3 — В Закарпатье планируют расширить евроколею: приоритетные участки
Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

"Во время недавней встречи в рамках предстоящего пункта пропуска «Белая Церковь – Сигета Мармацией» наши соседи выразили свою заинтересованность в расширении транспортных коридоров из Украины. Ведь это будет способствовать выходу румынской продукции на наши рынки, развитию туризма в наших странах, а также увеличению логистических маршрутов.

Он добавил, что такой шаг необходим для улучшения пассажиро- и товаропотока.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще в мае 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Стоимость проекта оценивалась в 5 млн грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье смонтировали первый символический   прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

А 5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

Автор:
Светлана Манько