В Закарпатье планируют расширить евроколею: приоритетные участки
В Закарпатье планируют расширить евроколею в нескольких направлениях. В приоритете – три участка: Королево – Хуст, Ужгород – Перечин и от Чопа до словацкой границы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий по результатам совещания по перспективе развития железнодорожной инфраструктуры.
По его словам, в первую очередь речь шла о расширении сети европути как важного этапа интеграции украинской железнодорожной системы в европейскую.
Белецкий рассказал, что в приоритете рассматривают три участка:
- Королево – Хуст,
- Ужгород – Перечин,
- от Чопа до словацкой границы.
Еще одно перспективное направление – от города Хуст до румынской границы.
Глава ОВА отметил, что также во время совещания обсудили перспективу возобновления железнодорожного сообщения с Румынией, работу станций Тересва (Кимпулунг ла Тиса), Деловое (Валя Вышеулуй), открытие новых.
"Во время недавней встречи в рамках предстоящего пункта пропуска «Белая Церковь – Сигета Мармацией» наши соседи выразили свою заинтересованность в расширении транспортных коридоров из Украины. Ведь это будет способствовать выходу румынской продукции на наши рынки, развитию туризма в наших странах, а также увеличению логистических маршрутов.
Он добавил, что такой шаг необходим для улучшения пассажиро- и товаропотока.
О восстановлении европути из Чопа в Ужгород
О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.
О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще в мае 2022 года.
Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Стоимость проекта оценивалась в 5 млн грн.
В апреле 2024 года в Закарпатье смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .
А 5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.