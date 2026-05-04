В Закарпатье планируют расширить евроколею: приоритетные участки

В Закарпатье планируют расширить евроколею в нескольких направлениях. В приоритете – три участка: Королево – Хуст, Ужгород – Перечин и от Чопа до словацкой границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий по результатам совещания по перспективе развития железнодорожной инфраструктуры.

Мирослав Белецкий. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

По его словам, в первую очередь речь шла о расширении сети европути как важного этапа интеграции украинской железнодорожной системы в европейскую.

Белецкий рассказал, что в приоритете рассматривают три участка:

Королево – Хуст,

Ужгород – Перечин,

от Чопа до словацкой границы.

Еще одно перспективное направление – от города Хуст до румынской границы.

Глава ОВА отметил, что также во время совещания обсудили перспективу возобновления железнодорожного сообщения с Румынией, работу станций Тересва (Кимпулунг ла Тиса), Деловое (Валя Вышеулуй), открытие новых.

"Во время недавней встречи в рамках предстоящего пункта пропуска «Белая Церковь – Сигета Мармацией» наши соседи выразили свою заинтересованность в расширении транспортных коридоров из Украины. Ведь это будет способствовать выходу румынской продукции на наши рынки, развитию туризма в наших странах, а также увеличению логистических маршрутов.

Он добавил, что такой шаг необходим для улучшения пассажиро- и товаропотока.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще в мае 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Стоимость проекта оценивалась в 5 млн грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

А 5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.