Украина продвигает продолжение железнодорожного коридора в Одессу

На саммите Инициативы Трех морей Украина выступила с предложением продлить международный железнодорожный проект Rail-2-Sea в порт Одесса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива Триморья

Украина во время Саммита Инициативы трех морей в Хорватии представила ряд инфраструктурных предложений, направленных на усиление транспортной и энергетической интеграции региона.

Отмечается, что формат Инициативы Триморья должен получить обновленную роль в архитектуре безопасности Европы, существенно изменившейся за последнее десятилетие. Она отметила, что Украина уже сегодня вносит значительный вклад в безопасность, устойчивость и развитие региона и готова быть его неотъемлемой частью.

В рамках инициативы Украина предложила следующие ключевые проекты:

продолжение железнодорожного коридора Rail-2-Sea в порт Одесса;

в порт Одесса; расширение маршрута Via Carpathia от Жешува через Львов до Киева;

создание мощностей для реверсной поставки газа в украинские подземные хранилища через интерконнекторы с соседними странами.

Также украинская сторона предложила предусмотреть отдельное финансовое окно для украинских проектов в Инвестиционном фонде Триморья. Ожидается, что первый пакет финансирования может быть открыт во время будущего председательства Польши, что позволит ускорить реализацию инфраструктурных, логистических и энергетических инициатив.

Справка:

Rail-2-Sea – это международный инфраструктурный проект Инициативы Трех морей, предусматривающий модернизацию и строительство железнодорожного сообщения протяженностью более 3,6 тыс. км между портом Гданьск в Польше и портом Констанца в Румынии. Также рассматривается возможность расширения маршрута в порт Одесса.

О европейском пути

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом.

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.