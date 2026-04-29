Україна просуває продовження залізничного коридору до Одеси

На саміті Ініціативи Трьох морів Україна виступила з пропозицією продовжити міжнародний залізничний проєкт Rail-2-Sea до порту Одеса.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ініціатива Тримор’я

Україна під час Саміту Ініціативи Трьох морів у Хорватії представила низку інфраструктурних пропозицій, спрямованих на посилення транспортної та енергетичної інтеграції регіону.

Зазначається, що формат Ініціативи Тримор’я має отримати оновлену роль в архітектурі безпеки Європи, яка суттєво змінилася протягом останнього десятиліття. Вона наголосила, що Україна вже сьогодні робить значний внесок у безпеку, стійкість і розвиток регіону та готова бути його невід’ємною частиною.

У межах ініціативи Україна запропонувала такі ключові проєкти:

продовження залізничного коридору Rail-2-Sea до порту Одеса;

розширення маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва;

створення потужностей для реверсного постачання газу до українських підземних сховищ через інтерконектори із сусідніми країнами.

Також українська сторона запропонувала передбачити окреме фінансове "вікно" для українських проєктів в Інвестиційному фонді Тримор’я. Очікується, що перший пакет фінансування може бути відкритий під час майбутнього головування Польщі, що дозволить прискорити реалізацію інфраструктурних, логістичних та енергетичних ініціатив.

Довідково:

Rail-2-Sea - це міжнародний інфраструктурний проєкт Ініціативи Трьох морів, що передбачає модернізацію та будівництво залізничного сполучення довжиною понад 3,6 тис. км між портом Гданськ у Польщі та портом Констанца в Румунії. Також розглядається можливість розширення маршруту до порту Одеса.

Про європейську колію

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути.