Использование замороженных активов РФ: МВФ подчеркивает юридические риски

Международный валютный фонд призывает обеспечить прочную правовую основу использования замороженных российских активов как возможного источника финансирования для Украины и учитывать потенциальные последствия для международной валютной системы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера.

МВФ предостерегает от рисков

"Мы рекомендуем, когда речь идет об использовании замороженных российских активов, рассматривающим странам искать прочную правовую основу, прежде чем это делать, а также опасаться каких-либо последствий для международной валютной системы", – заявил он.

Каммер пояснил, что при обсуждении новой программы для Украины, которая находится на начальной стадии, ключевым аспектом является обеспечение значительного финансирования со стороны доноров.

"Украина начала переговоры с донорами по покрытию дефицита финансирования, и мы также принимали участие в этих обсуждениях, чтобы определить возможные пробелы в финансировании. Эти переговоры еще продолжаются и требуют времени", — сообщил директор Европейского департамента МВФ.

По его словам, правительство Украины подчеркнуло, что война будет продолжаться в течение 2026 года, и это учтено в прогнозах Фонда. Кроме того, обсуждаются вопросы государственного долга, его рост и способы обеспечения долговой жизнеспособности на исходе программы, в том числе с учетом увеличенного импорта из-за войны войны.

Ранее сообщалось, что украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время, потенциальное утверждение репарационного кредита от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.