Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,77

41,68

EUR

49,00

48,81

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Використання заморожених активів РФ: МВФ наголошує на юридичних ризиках

МВФ
МВФ застерігає від ризиків використання заморожених російських активів / Freepik

Міжнародний валютний фонд закликає забезпечити міцну правову основу для використання заморожених російських активів як можливого джерела фінансування для України та враховувати потенційні наслідки для міжнародної валютної системи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера.

МВФ застерігає від ризиків

"Ми рекомендуємо, коли йдеться про використання заморожених російських активів, країнам, які розглядають це, шукати міцну правову основу, перш ніж це робити, а також остерігатися будь-яких наслідків для міжнародної валютної системи", – заявив він.

Каммер пояснив, що під час обговорення нової програми для України, яка наразі перебуває на початковій стадії, ключовим аспектом є забезпечення значного фінансування з боку донорів.

"Україна розпочала переговори з донорами щодо покриття дефіциту фінансування, і ми також брали участь у цих обговореннях, щоб окреслити можливі прогалини у фінансуванні. Ці переговори ще тривають і потребують часу", — повідомив директор Європейського департаменту МВФ.

За його словами, уряд України підкреслив, що війна триватиме протягом 2026 року, і це враховано у прогнозах Фонду. Крім того, обговорюються питання державного боргу, його зростання та способи забезпечення боргової життєздатності на кінець програми, зокрема з урахуванням збільшеного імпорту через війну.

Раніше повідомлялось, що українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження репараційного кредиту від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Автор:
Ольга Опенько