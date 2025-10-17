Використання заморожених активів РФ: МВФ наголошує на юридичних ризиках

Міжнародний валютний фонд закликає забезпечити міцну правову основу для використання заморожених російських активів як можливого джерела фінансування для України та враховувати потенційні наслідки для міжнародної валютної системи.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера.

МВФ застерігає від ризиків

"Ми рекомендуємо, коли йдеться про використання заморожених російських активів, країнам, які розглядають це, шукати міцну правову основу, перш ніж це робити, а також остерігатися будь-яких наслідків для міжнародної валютної системи", – заявив він.

Каммер пояснив, що під час обговорення нової програми для України, яка наразі перебуває на початковій стадії, ключовим аспектом є забезпечення значного фінансування з боку донорів.

"Україна розпочала переговори з донорами щодо покриття дефіциту фінансування, і ми також брали участь у цих обговореннях, щоб окреслити можливі прогалини у фінансуванні. Ці переговори ще тривають і потребують часу", — повідомив директор Європейського департаменту МВФ.

За його словами, уряд України підкреслив, що війна триватиме протягом 2026 року, і це враховано у прогнозах Фонду. Крім того, обговорюються питання державного боргу, його зростання та способи забезпечення боргової життєздатності на кінець програми, зокрема з урахуванням збільшеного імпорту через війну.

Раніше повідомлялось, що українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження репараційного кредиту від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.